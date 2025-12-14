Украјина се одрекла амбиције за чланство у НАТО-у

Извор:
СРНА
14.12.2025
14:34
Украјина се одрекла амибиције да се придружи НАТО савезу у замјену за западне безбједносне гаранције као компромис за окончање рата са Русијом, изјавио је предсједник Владимир Зеленски уочи разговора са америчким изасланицима у Берлину.
Зеленски је рекао да безбједносне гаранције САД, Европе и других партнера умјесто чланства у НАТО-у представљају компромис Украјине, нагласивши да оне треба да буду правно обавезујуће.
"Од самог почетка је жеља Украјине била да се придружи НАТО-у, то су стварне безбједносне гаранције. Поједини партнери из САД и Европе нису подржали овај правац", рекао је данас Зеленски.
Овај потез означава велику промјену за Украјину, која се борила за придруживање НАТО-у.
