Украјина се одрекла амбиције за чланство у НАТО-у

Извор:

СРНА

14.12.2025

14:34

Украјина се одрекла амбиције за чланство у НАТО-у
Фото: Tanjug/AP/Geert Vanden Wijngaert

Украјина се одрекла амибиције да се придружи НАТО савезу у замјену за западне безбједносне гаранције као компромис за окончање рата са Русијом, изјавио је предсједник Владимир Зеленски уочи разговора са америчким изасланицима у Берлину.

Зеленски је рекао да безбједносне гаранције САД, Европе и других партнера умјесто чланства у НАТО-у представљају компромис Украјине, нагласивши да оне треба да буду правно обавезујуће.

"Од самог почетка је жеља Украјине била да се придружи НАТО-у, то су стварне безбједносне гаранције. Поједини партнери из САД и Европе нису подржали овај правац", рекао је данас Зеленски.

Стив Виткоф

Свијет

Виткоф и Кушнер стигли у Берлин

Овај потез означава велику промјену за Украјину, која се борила за придруживање НАТО-у.

Украјина

NATO

Володимир Зеленски

