Трамп појачава притисак на Зеленског: Дао му рок?

13.12.2025

12:22

Предсједник САД Доналд Трамп значајно је појачао притисак на предсједника Украјине Владимира Зеленског с циљем постизања рјешења сукоба у Украјини, пише њемачки лист Билд, позивајући се на изворе.

Према наводима саговорника листа, Вашингтон подстиче Зеленског на уступке, између осталог и у контексту корупционашког скандала који, како се наводи, умањује политички утицај шефа кијевског режима.

Њемачки лист истиче да ће на предстојећем састанку делегација САД, Европске уније и Украјине бити разматрана питања безбједносних гаранција, као и судбина руских актива. Према тврдњама листа, нови незванични рок до кога би Трамп желио да види резултате мировног процеса јесте Божић.

Како је раније писао Волстрит џурнал, специјални изасланик Бијеле куће Стив Виткоф састаће се током овог викенда са Зеленским у Берлину. На преговорима би, како се наводи, могли да учествују и предсједник Француске Емануел Макрон, премијер Велике Британије Кир Стармер и њемачки канцелар Фридрих Мерц.

Разматрање америчког мировног плана

Прошле недјеље предсједник Русије Владимир Путин примио је у Кремљу Стива Виткофа и зета Доналда Трампа, Џареда Кушнера. Разговори су трајали око пет сати и били су посвећени америчкој мировној иницијативи, али компромисно рјешење за сада није пронађено.

Како је касније саопштио руски лидер, Вашингтон је 27 тачака првобитног плана подијелио у четири пакета и предложио да се разматрају одвојено. Путин је навео да је анализиран готово сваки елемент, али да постоје тачке са којима се Москва не слаже.

Са своје стране, Владимир Зеленски је у понедјељак отпутовао у Велику Британију, гдје је амерички предлог разматрао са европским лидерима. Украјински медији преносе да је након састанка поново одбио да прави уступке по питању територија.

Према подацима портала Аксиос, Кијев је у међувремену доставио Вашингтону свој одговор на најновије америчке приједлоге за украјинско рјешење.

