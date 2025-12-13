Захарова: Непрекидно расту трошкови земаља ЕУ

Извор:
Трошкови земаља ЕУ непрекидно расту судећи према статистичким подацима, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
Захарова је тиме одговорила на тврдњу Фон дер Лајенове да ће све док траје "сурови агресивни сукоб" трошкови за Русију непрестано расти.
"Судећи по статистичким подацима, управо трошкови земаља ЕУ расту непрекидно. А какве сигнале Урсула шаље њима и за шта их кажњава", упитала је Захарова.
Потом је шаљиво додала:
-Само пустите Урсулу у башту - алудирајући на руску фразу "пустити јарца у башту", односно неког ко ће направити штету.
Високи представник ЕУ за спољну политику и безбједност Каја Калас изјавила је 1. децембра да је ЕУ обезбиједила Украјини преко 187 милијарди евра од фебруара 2022. године.
