Тајланд: Настављамо војне операције

Тајландски премијер Анутин Чарнвиракул изјавио је да ће Тајланд наставити војне операције све док више не буду угрожени и територија и становништво.
Он је у објави на друштвеним мрежама одбацио ранију изјаву америчког предсједника Доналда Трампа о експлозији бомбе поред пута, преноси Синхуа.
Трамп је јуче рекао да је бомба која је постављена поред пута и која је првобитно усмртила и ранила велики број тајландских војника била несрећа, али да се Тајланд осветио веома снажно.
Настављени сукоби на граници Камбоџе и Тајланда, погинуло 10 цивила
Позивајући се на војни извор, тајландски медији су пренијели да је Краљевско тајландско ратно ваздухопловство данас распоредило два борбена авиона "Ф-16", који су бомбардовали циљеве дуж границе са Камбоџом.
Из Камбоџе је јутрос саопштено да је Тајланд, користећи борбене авионе, наставио да напада циљеве на граници током јутра, неколико сати након што је Трамп саопштио да је посредовао у прекиду ватре.
"Тајландске снаге још нису престале са бомбардовањем и настављају га и даље", саопштило је камбоџанско Министарство информисања, преноси Ројтерс.
Трамп: Сукоб између Камбоџе и Тајланда ријешићу једним позивом
Тајландска војска је одговорила оптужбама да Камбоџа чини вишеструка кршења међународних правила циљањем цивилних локација и постављањем мина.
Предсједник САД Доналд Трамп објавио је јуче да су се лидери Тајланда и Камбоџе током разговора с њим сагласили о прекиду ватре, почев од синоћ. Међутим, ниједан од лидера није поменуо споразум у изјавама након позива, а тајландски премијер је рекао да нема прекида ватре.
