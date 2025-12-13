Logo
Тајланд: Настављамо војне операције

Извор:

Агенције

13.12.2025

10:18

Сукоб на граници између Тајланда и Камбоџе
Фото: Tanjug/AP/Heng Sinith

Тајландски премијер Анутин Чарнвиракул изјавио је да ће Тајланд наставити војне операције све док више не буду угрожени и територија и становништво.

Он је у објави на друштвеним мрежама одбацио ранију изјаву америчког предсједника Доналда Трампа о експлозији бомбе поред пута, преноси Синхуа.

Трамп је јуче рекао да је бомба која је постављена поред пута и која је првобитно усмртила и ранила велики број тајландских војника била несрећа, али да се Тајланд осветио веома снажно.

Тајланд-Камбоџа-сукоб-11122025

Свијет

Настављени сукоби на граници Камбоџе и Тајланда, погинуло 10 цивила

Позивајући се на војни извор, тајландски медији су пренијели да је Краљевско тајландско ратно ваздухопловство данас распоредило два борбена авиона "Ф-16", који су бомбардовали циљеве дуж границе са Камбоџом.

Из Камбоџе је јутрос саопштено да је Тајланд, користећи борбене авионе, наставио да напада циљеве на граници током јутра, неколико сати након што је Трамп саопштио да је посредовао у прекиду ватре.

"Тајландске снаге још нису престале са бомбардовањем и настављају га и даље", саопштило је камбоџанско Министарство информисања, преноси Ројтерс.

Donald Tramp

Свијет

Трамп: Сукоб између Камбоџе и Тајланда ријешићу једним позивом

Тајландска војска је одговорила оптужбама да Камбоџа чини вишеструка кршења међународних правила циљањем цивилних локација и постављањем мина.

Предсједник САД Доналд Трамп објавио је јуче да су се лидери Тајланда и Камбоџе током разговора с њим сагласили о прекиду ватре, почев од синоћ. Међутим, ниједан од лидера није поменуо споразум у изјавама након позива, а тајландски премијер је рекао да нема прекида ватре.

