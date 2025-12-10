Тајланд покренуо операцију великих размјера на граници са Камбоџом

Извор:
Тајландске трупе су покренуле операцију великих размјера због ескалације сукоба на граници са Камбоџом, саопштио је штаб Граничних одбрамбених снага у провинцији Трат.
- Дана 10. децембра, Краљевска тајландска морнарица је преузела проширена оперативна овлашћења у свом сектору због ескалације непријатељстава са Камбоџом - наводи се у саопштењу, преносе локални медији.
Операција се зове "Трат потискује непријатеља", а ратни брод распоређен је у то подручје да врши 24-часовне патроле и извиђање, пише у саопштењу.
Портпарол тајландског Министарства одбране Сурасант Конгсири изјавио је да су текући гранични сукоби са Камбоџом приморали више од 400.000 тајландских становника у седам провинција на евакуацију.
Команда Друге армије Тајланда саопштила је на друштвеним мрежама да је, почев од 5.00 часова по локалном времену, дошло до размјене ватре у више подручја дуж границе у провинцијама Бурирам, Сурин, Сисакет и Убон Ратчатани, без извјештаја о жртвама.
У саопштењу се додаје да су око 8.40 часова по локалном времену ракете БМ-21 испаљене са камбоџанске стране пале у близини болнице у провинцији Сурин, што је довело до евакуације пацијената и особља у склоништа, преноси Синхуа.
Према тајландским медијима, због нових граничних сукоба између Тајланда и Камбоџе више од 800 школа и више болница привремено је затворено у пограничним провинцијама Тајланда.
Борбе у пограничним подручјима између двије земље ескалирале су прошлог викенда.
Двије земље су размијениле оптужбе за кршење примирја и међусобно нападају циљеве.
Према посљедњим извјештајима, више од 54.500 људи је напустило своје домове у Камбоџи.
Било је погинулих и повријеђених на обје стране, како међу војним особљем, тако и међу цивилима, наводи агенција.
