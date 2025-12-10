Преминуо од бјеснила послије трансплантације бубрега од зараженог донора

Извор:
Становник Сједињених Америчких Држава из америчке савезне државе Мичиген преминуо је од бјеснила након што му је дониран бубрег мушкарца који се заразио када га је огребао твор и умро од те болести, саопштио је амерички Центар за контролу и превенцију болести (ЦДЦ).
Према најновијем ЦДЦ, пацијент из Мичигена примио је трансплантирани бубрег у болници у Охају у децембру 2024, пише Гардијан.
Пет недјеља касније развили су се дрхтавица, слабост ногу, конфузија и уринарна инконтиненција. Убрзо је хоспитализован, прикључен на респиратор, а затим и преминуо.
Обдукција је потврдила бјеснило, што је збунило надлежне јер породица није навела да је имао било какав контакт са животињама. Након прегледа документације о донору из Ајдаха, љекари су утврдили да је у упитнику о ризицима донор је навео да га је огребао твор.
Породица је објаснила да се то догодило у октобру, када се твор приближио док је мушкарац држао маче у шупи, показујући "предаторску агресију према мачету".
Човјек је успио да га отјера, при чему је твор накратко остао онесвијешћен, али је мушкарац задобио огреботину поткољенице која је крварила.
Пет недјеља касније донор је почео да показује знаке конфузије, имао је потешкоће са гутањем и ходањем, халуцинације и укочен врат.
Два дана потом пронађен је без свијести након вјероватног срчаног застоја, а иако је реанимиран и хоспитализован, никада није повратио свијест и након неколико дана проглашен је мождано мртвим и скинут са апарата за одржавање живота.
Његови органи, међу којима и лијеви бубрег, донирани су. Када се код примаоца бубрега посумњало на бјеснило, додатна тестирања узорака показала су присуство соја карактеристичног за "сребрнокосог шишмиша", што је указало да је донор заправо преминуо од бјеснила и да је инфекцију пренио органом.
Истрага је указала на вјероватни "троланчани пренос"- шишмиш је заразио твора, твор донора, а донор примаоца бубрега.
ЦДЦ је саопштио да је ово тек четврти забиљежени случај преноса бјеснила трансплантацијом органа у САД од 1978. године, уз напомену да је ризик код трансплантација "изузетно низак".
Установљено је и да је троје пацијената примило донорове рожњаче, које су одмах уклоњене, а пацијенти су добили постекспозициони третман (ПЕП) и остали без симптома.
ЦДЦ наводи да се у САД чланови породице често ослањају на сопствена запажања при пријављивању могућих ризика код донора, укључујући контакт са животињама, док се бјеснило не тестира рутински због његове ријеткости и сложености дијагностике.
У овом случају, медицинско особље у почетку није било обавијештено о огреботини од твора и симптоме је приписивало другим здравственим проблемима.
