Предсједник прогласио неважећим резултате општих избора

Извор:
СРНА
09.12.2025
22:28
Коментари:0
Предсједник Хондураса Сиомара Кастро прогласила је неважећим резултате општих избора одржаних 30. новембра, указујући на манипулацију бројањем гласова и "изборни удар".
Она је у обраћању јавности указала на 26 аудио снимака који "показују да су избори неважећи".
Кастрова је нагласила да народ Хондураса "никада не смије да прихвати изборе обиљежене мијешањем, манипулацијом и уцјеном" и додала да "суверенитет није на продају и да се демократија не предаје".
Она је рекла да ће изборне малверзације бити пријављене УН, ЕУ, Заједници латиноамеричких и карипских држава, Организацији америчких држава и другим међународним организацијама.
Према Националном изборном савјету, након пребројавања више од 99 одсто гласачких листића, кандидат Националне странке Насри Асфура, кога је подржао предсједник САД Доналд Трамп, води са 40,53 одсто гласова.
Према закону, коначно пребројавање гласова мора бити завршено у року од 30 дана од гласања, а инаугурација новог предсједника заказана је за 27. јануар 2026. године.
