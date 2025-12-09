Зеленски добио неколико дана да одговори на предложени амерички план

Извор:
РИА Новости
09.12.2025
20:01
Коментари:0
Специјални изасланик Сједињених Држава Стивен Виткоф и Џаред Кушнер, зет предсједника Доналда Трампа, дали су украјинском предсједнику Владимиру Зеленском неколико дана да одговори на предложени амерички мировни план за рјешавање сукоба у Украјини.
Зеленски је рекао својим европским савезницима да су Виткоф и Кушнер вршили притисак на њега током двочасовног телефонског разговора у суботу да одговори на амерички мировни план.
"Према том плану, Кијев треба да прихвати територијалне губитке у замјену за америчке безбједносне гаранције, а Трамп жели да споразум буде склопљен "до Божића", пише "Фајненшел тајмс".
Зеленски је рекао Трамповим изасланицима да ће му бити потребно неко вријеме да се консултује са европским савезницима прије него што одговори на амерички приједлог.
