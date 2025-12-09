Logo
Large banner

Зеленски добио неколико дана да одговори на предложени амерички план

Извор:

РИА Новости

09.12.2025

20:01

Коментари:

0
Зеленски добио неколико дана да одговори на предложени амерички план
Фото: Танјуг/АП

Специјални изасланик Сједињених Држава Стивен Виткоф и Џаред Кушнер, зет предсједника Доналда Трампа, дали су украјинском предсједнику Владимиру Зеленском неколико дана да одговори на предложени амерички мировни план за рјешавање сукоба у Украјини.

Зеленски је рекао својим европским савезницима да су Виткоф и Кушнер вршили притисак на њега током двочасовног телефонског разговора у суботу да одговори на амерички мировни план.

"Према том плану, Кијев треба да прихвати територијалне губитке у замјену за америчке безбједносне гаранције, а Трамп жели да споразум буде склопљен "до Божића", пише "Фајненшел тајмс".

marija-zaharova-030925

Свијет

Захарова: Зеленски укључен у крваво цјенкање

Зеленски је рекао Трамповим изасланицима да ће му бити потребно неко вријеме да се консултује са европским савезницима прије него што одговори на амерички приједлог.

Подијели:

Тагови:

Володимир Зеленски

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Трамп: Зеленски да се сабере, вријеме за изборе у Украјини

Свијет

Трамп: Зеленски да се сабере, вријеме за изборе у Украјини

7 ч

0
Након састанка у Лондону поздрав Володимира Зеленског, Емануела Макрона, Кира Стармера и Фридриха Мерца

Свијет

Завршен састанак европских лидера и Зеленског: И Лондон "погођен" ратом

1 д

1
Трамп разочаран у Зеленског

Свијет

Трамп разочаран у Зеленског

1 д

0
Порука из Кијева: САД би могле да свргну Зеленског

Свијет

Порука из Кијева: САД би могле да свргну Зеленског

2 д

0

Више из рубрике

Путин: Покушавамо да окончамо рат који је почео пучем

Свијет

Путин: Покушавамо да окончамо рат који је почео пучем

2 ч

0
Захарова: Зеленски укључен у крваво цјенкање

Свијет

Захарова: Зеленски укључен у крваво цјенкање

2 ч

0
Иван Кононенко украјински глумац и војник

Свијет

Погинуо глумац из серије која је прославила Зеленског

3 ч

0
Издато упозорење за мегаземљотрес: Наредни дани су кључни!

Свијет

Издато упозорење за мегаземљотрес: Наредни дани су кључни!

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

54

Тришић Бабић за АТВ: На дневној бази напади на Српску, за нас су избори завршени

20

52

Колико би данас коштало да се живи као породица из филма ''Сам у кући''?

20

46

Цијене станова у Румунији порасле у просјеку за 14 одсто

20

26

Детаљи напада ножем у Тузли: Особи се боре за живот, ухапшен потенцијални нападач

20

25

"Пежо" 5008 стиже у Бањалуку: Лото листић са овим бројем је донио некоме ново аутом!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner