Трамп разочаран у Зеленског

Извор:
Танјуг
08.12.2025
07:28
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је синоћ, након тродневних разговора између Вашингтона и Кијева на Флориди, да предсједник Украјине Володимир Зеленски "није спреман" да потпише мировни приједлог САД са циљем окончања рата са Русијом, преноси Си-Ен-Ен.
- Мало сам разочаран што предсједник Зеленски још није прочитао приједлог, то је било прије неколико сати. Његовом народу се то допада, али он то није урадио - рекао је у недјељу увече Трамп у разговору са новинарима.
Трамп је додао да се Русија, како вјерује, слаже са предложеним споразумом, али да није сигуран да и Зеленском тај приједлог одговара.
Руски предсједник Владимир Путин није јавно одобрио план Бијеле куће, а амерички изасланици Стив Виткоф и Џаред Кушнер су се са њим састали у Кремљу прошле недјеље, али нису успјели да постигну јасан помак.
С друге стране, преговори између америчких и украјинских званичника завршили су се у суботу без очигледног напретка, а Зеленски је назвао разговоре "конструктивним, мада не и лаким", наводи "Гардијан".
Трампов коментар је услиједио уочи данашњег састанка Зеленског у Лондону са премијером Велике Британије Киром Стармером и лидерима Француске и Њемачке о наставку разговора између САД и Украјине.
