Погледајте Јокићево додавање преко цијелог терена

08.12.2025
07:26
Денвер Нагетси су остварили десету узастопну побједу на гостовањима, први пут у историји франшизе, након тријумфа од 115:106 над Шарлот Хорнетсима.
Никола Јокић и Џамал Мареј наставили су да носе свој тим на гостовањима. Мареј је почео силовито, убацивши 23 од својих водећих 34 поена већ у првој четвртини. Забиљежио је шест асистенција и ниједну изгубљену лопту, уз шут из игре 14/25.
Јокић је убацио 28 поена, уз девет скокова и 11 асистенција, престигавши Мајкла Џордана и изједначивши се са Чонсијем Билапсом на 51. мјесту вјечне листе асистената. Следећи кога може да стигне је Карим Абдул-Џабар, који има 24 асистенције више, укупно 5.660.
Ипак, оно о чему сви причају, јесте невјероватно додавање Јокића преко цијелог терена.
Баш када се свима чинило да се Јокић уморио, и остао без даха и снаге, он је урадио нешто што је "запалило" и коментаторе и амосферу.
Одмах из аута практично, бацио је пас за Пејтона Вотсона, и то преко читавог терена, а Вотсон је лагано поентирао.
JOKER TOUCHDOWN PASS TO PEYTON WATSON! — NBA (@NBA) December 8, 2025
Nuggets leading the Hornets on NBA League Pass: https://t.co/688FjAJSQ8 pic.twitter.com/9BjZIucDW8
