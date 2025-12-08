Logo
Погледајте Јокићево додавање преко цијелог терена

08.12.2025

07:26

Фото: Tanjug/AP Photo/David Zalubowski

Денвер Нагетси су остварили десету узастопну побједу на гостовањима, први пут у историји франшизе, након тријумфа од 115:106 над Шарлот Хорнетсима.

Никола Јокић и Џамал Мареј наставили су да носе свој тим на гостовањима. Мареј је почео силовито, убацивши 23 од својих водећих 34 поена већ у првој четвртини. Забиљежио је шест асистенција и ниједну изгубљену лопту, уз шут из игре 14/25.

Брајан Волш-01122025

Свијет

Брајан Волш дјецу оставио код бејбиситерке, па обављао "прљаве послове"

Јокић је убацио 28 поена, уз девет скокова и 11 асистенција, престигавши Мајкла Џордана и изједначивши се са Чонсијем Билапсом на 51. мјесту вјечне листе асистената. Следећи кога може да стигне је Карим Абдул-Џабар, који има 24 асистенције више, укупно 5.660.

Ипак, оно о чему сви причају, јесте невјероватно додавање Јокића преко цијелог терена.

Баш када се свима чинило да се Јокић уморио, и остао без даха и снаге, он је урадио нешто што је "запалило" и коментаторе и амосферу.

Нестала Магдалена

Србија

Пронађена Магдалена (16) која је нестала прије пет дана

Одмах из аута практично, бацио је пас за Пејтона Вотсона, и то преко читавог терена, а Вотсон је лагано поентирао.

Никола Јокић

