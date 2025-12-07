Лука Шаманић за АТВ: Зенит изнад евролигаша

Извор:
Трновит кошаркашки пут прошао је Лука Шаманић. Прије пунољетства Загреб је замијенио Барселоном, брзо се предомислио па је преко Љубљане испунио дјечачки сан, а то је НБА лига.
Од генерацијског талента за кратко вријеме стрпан је у кош отписаних. Корак из Америке у Цибону заличио је на почетак краја, али испоставиће се, био је то потез који је Лукину каријеру поставио на право мјесто.
Зениту је дао предност испред Евролиге. Иако су руски клубови под санкцијама, организација је и даље најближа НБА нивоу.
Да је лако није, поручује и Виктор Хријапа, који данас обавља функцију у кошаркашкој федерацији Русије. Повратак у Евролигу, када се, деси, Руси ће дочекати са великим олакшањем.
И док Евролига у формату са 20 клубова сваке сезоне доноси велику неизвјесност, поставља се питање, како се скине забрана руским клубовима. НБА је закуцао на европска врата и нови поредак на старом континенту је неизбјежан.
