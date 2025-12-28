Земљотрес у Србији

28.12.2025
У Србији је ноћас у 2.18 часова регистрован земљотрес од 2,2 степена по Рихтеру, објавио је Републички сеизмолошки завод.
Земљотрес је регистрован на подручју Трстеника. Овај потрес спада у категорију умјерених.
Трстеник је градско насеље и седиште истоимене општине у Расинском округу. Смјештен је на ријеци Западној Морави. Према попису из 2022. било је 13.476 становника.
