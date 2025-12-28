Logo
Large banner

Земљотрес у Србији

28.12.2025

08:38

Коментари:

0
Земљотрес у Србији
Фото: Принтскрин/Јутјуб

У Србији је ноћас у 2.18 часова регистрован земљотрес од 2,2 степена по Рихтеру, објавио је Републички сеизмолошки завод.

Земљотрес је регистрован на подручју Трстеника. Овај потрес спада у категорију умјерених.

Трстеник је градско насеље и седиште истоимене општине у Расинском округу. Смјештен је на ријеци Западној Морави. Према попису из 2022. било је 13.476 становника.

Трстеник је градско насеље и сједиште истоимене општине у Расинском округу. Смјештен је на ријеци Западној Морави. Према попису из 2022. било је 13.476 становника, преноси Блиц.

Подијели:

Таг:

Земљотрес

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ванредни парламентарни избори на КиМ

Србија

Ванредни парламентарни избори на КиМ

3 ч

0
Полиција објавила фотографије: Ово је монструм који је избо старицу

Србија

Полиција објавила фотографије: Ово је монструм који је избо старицу

3 ч

0
Познато стање баке коју је манијак избо пред унуком

Србија

Познато стање баке коју је манијак избо пред унуком

14 ч

0
Погинуо мушкарац када се враћао из лова: Одлагао пушку, па случајно испалио метак у човјека

Србија

Погинуо мушкарац када се враћао из лова: Одлагао пушку, па случајно испалио метак у човјека

15 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

51

Умрла Брижит Бардо!

10

49

Тешка несрећа у Српској: Једна особа погинула, четворо повријеђених

10

43

Доноси ли Лидл проблеме у БиХ? Само да нам не присједне јефтино

10

15

Не носите у ЕУ ракију и сланину казне су бруталне

09

56

Горјели аутомобили у Бањалуци

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner