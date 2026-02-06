Цвијановић са замјеником државног секретара САД

Извор:
АТВ
06.02.2026
22:16
Коментари:0
Одличан разговор са замјеником државног секретара Сједињених Америчких Држава Кристофером Ландауом о актуелним политичким, економским и безбједносним приликама у БиХ, истакла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
- Ово је била прилика да разговарамо и о унапређењу економских, као и свеукупних односа са САД. Захвалност саговорнику на досадашњој одличној сарадњи и исказаном разумијевању. Радујем се наставку сарадње - рекла је Цвијановићева.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму