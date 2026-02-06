Српска гарант да се злочини неће поновити

Извор:
АТВ
06.02.2026
19:17
Коментари:0
Анку, Славка, Јована, Милана, Радојку и још 47-оро ученика народне пучке школе а данашње ОШ „Ђура Јакшић“ усташе су убиле на најмонструознији начин без испаљеног метка. Данас, након 8 деценија од монструозног злочина мало се зна шта се дешавало тог 7-ог фебруара. Ученици кроз своје активности преносе даље знања о ономе што се догодило.
"Јако је важно, али не само да наши ђаци, ђаци основне школе "Ђура Јакшић" у Шарговцу знају за овај догађај, важно је да сви наши ђаци широм Републике Српске знају шта се догодило у основној школи "Ђура Јакшић" у Шарговцу 7 фебруара 1942 године", рекао је Александар Поповић, наставник српског језика у Основној школи "Ђура Јакшић".
"Од шестог разреда са нашим наставницима почели смо разговарати о цијелом том догађају, много је важан да се не заборави, да се никад то више не би поновило јер је то један страшан злочин и ужасан догађај", рекла је Магдалина Ројић, ученица IX разреда Основне школе „Ђура Јакшић“.
"Још од малена смо присуствовали сваке године парастосу, некако учили су нас шта се десило", каже Јана Гламочанин, ученица IX разреда Основне школе „Ђура Јакшић“.
Српски народ и Република Српска немају никаква права да се у име било каквих модерних идеја одрекну насљеђа дракулићких жртава на овом подручју.
„Слава Богу нашој саборности, помирљивости, никоме ништа ружно не говоримо, ово што је било овдје је угаони за нашу будућност, за све оно што радимо заједно и морамо бити окренути једни другима“, рекао је Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Републике Српске.
"Ако хоћемо да нам с више никад ово не деси, морамо да се саберемо, да будемо јединствени и сложни, зар ово није нешто око чега можемо да се окупимо, али има још много питања око којих можемо да се сложимо'', рекао је Радан Остојић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.
Садашње и будуће генерације треба да његују културу сјећања на страдалу српску дјецу, оцијенио је министар просвјете и културе Републике Српске.
„И ова дјеца данас што иду у ову школу свакако на њима је задатак да спознају шта се овдје десило, а зарад мира, зарад боље будућности и Републике Српске и нашег народа“, рекао је Боривоје Голубовић, министар просвјете и културе Републике Српске.
„На разноразне начине причамо једноставно да се овај злочин не заборави јер не смије се заборавити, јер ако заборавимо онда се то и понавља“, рекао је Дарко Томић, директор Основне школе „Ђура Јакшић“ у Шарговцу.
Република Српска је гарант да се никада више неће десити злочин над дјецом само зато што имају српско име и презиме и што су крштена у Српској православној цркви, закључио је изасланик предсједника Републике Српске.
" Нема већег и величанственијег споменика овој дјеци од дјеце која данас иду у ову школу и која су показатељ да они који су хтјели да Срба нема и да Срби више не постоје да они у свом науму нису успјели", рекао је Радован Ковачевић, изасланик предсједника Републике Српске.
Усташе су 7. фебруара 1942. године у покољу Срба, на најмонструознији начин убиле више од 2.300 Срба, међу којима је било 551 дијете. Међу убијеним на звјерски начин, без испаљеног метка, била су 52 ученика Основне школе "Ђура Јакшић" у Шарговцу.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
20
17
20
12
20
08
20
01
19
57
Тренутно на програму