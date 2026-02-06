Цвијановић у Бијелој кући са вишим директором за борбу против тероризма

Извор:
06.02.2026
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић данас је у Бијелој кући разговарала са вишим директором за борбу против тероризма у Савјету за националну безбједност САД Себастијаном Горком о кључним безбједносним изазовима у БиХ и регији.
"У Бијелој кући данас сам се састала са вишим директором за борбу против тероризма у Савјету за националну безбједност Сједињених Америчких Држава др Себастијаном Горком и његовим сарадницима", написала је Цвијановићева на друштвеним мрежама.
Она је додала да је саговорнику захвалила на исказаном интересовању и разумијевању, те указала на значај успостављања сарадње са циљем креирања стабилног окружења и ефикасне борбе против тероризма.
