Цвијановић у Бијелој кући са вишим директором за борбу против тероризма

Извор:

АТВ

06.02.2026

18:49

Коментари:

0
Цвијановић у Бијелој кући са вишим директором за борбу против тероризма
Фото: Društvene mreže

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић данас је у Бијелој кући разговарала са вишим директором за борбу против тероризма у Савјету за националну безбједност САД Себастијаном Горком о кључним безбједносним изазовима у БиХ и регији.

"У Бијелој кући данас сам се састала са вишим директором за борбу против тероризма у Савјету за националну безбједност Сједињених Америчких Држава др Себастијаном Горком и његовим сарадницима", написала је Цвијановићева на друштвеним мрежама.

Она је додала да је саговорнику захвалила на исказаном интересовању и разумијевању, те указала на значај успостављања сарадње са циљем креирања стабилног окружења и ефикасне борбе против тероризма.

Жељка Цвијановић

