Огласила се Стручна служба НС РС о трошковима службених путовања

Стручна служба Народне скупштина Републике Српске одбацила је као тенденциозне наводе појединих медија и политичара о трошковима службених путовања, с акцентом на путовање у Француску и назвала их злонамјерним.
Истакнуто је да је Народна скупштина позната као најтранспарентнији парламент у БиХ и да је увијек на располагању свима који желе да се овом и сваком другом тематиком из њене надлежности баве на бази чињеница, а не спекулација.
"Када је у питању укупан износ за службена путовања од 91.816 КМ, који се помиње у медијима, напомињемо да то нису само трошкови рада предсједника Народне скупштине, већ свих народних посланика у оквиру парламентарних активности", наглашено је у саопштењу.
Појашњавајући путовање у Француску, Стручна служба је указала да је делегација Народне скупштине у тој земљи боравила од 7. до 10. децембра 2025. године и да је у делегацији био предсједник Скупштине Ненад Стевандић са три сарадника.
У саопштењу је наведено да је приликом вишедневне посјете Паризу делегација имала интензивне активности и бројне састанке, а да се Стевандић, осим са дипломатама који се, по правилу, не објављују, састао се сенаторком Марти де Сидрак, са представницима Института "Жак Делор" и представницима Федерација младих Срба Европе.
Такође, напоменуто је, Стевандић је дао интервјуе за познате медије попут "Валер актуел" и "Журнал ди диманш", од којих је га је први медији накнадно прогласио за личност седмице.
Стручна служба је појаснила да су у питању четири ноћења уз напомену да је Париз познат као један од најскупљих градова свијета.
"Пракса у свим парламентима јесте да се смјештај организује у близини сједишта институција због самих термина, рокова и обавеза које има предсједник парламента, што аутоматски утиче на трошкове", наведено је у саопштењу.
Када су у питању нека друга путовања, као што је Москва, из парламента су напоменули да често приликом организација одређених скупова сам организатор одређује хотелски смјештај у коме борави делегација, заједно са осталим делегацијама на одређеном догађају попут форума, тако да није могуће изабрати јефтинији смјештај на периферији.
Како кажу, сви трошкови службених путовања реализовани су у складу са важећим прописима о службеним путовањима, интерним правилницима о репрезентацији и смјештају, буџетским правилима и процедурама одобравања трошкова и Законом о јавним набавкама БиХ.
Када је у питању конкретан трошак који се односи на Солун који, како је наведено, дјелује финансијски значајан, напоменуто је да је у делегацији Народне скупштине било десет особа међу којима посланици и владајућих и опозиционих политичких странака.
Навели су да се одређене угоститељске услуге односе на долазак делегација других парламената приликом обиљежавања значајних јубилеја и датума, као и активности које има Народна скупштина.
Између осталог, трошкови који се односе на одређене угоститељске садржаје у Републици Српској били су у оквиру Парламентарног форума Република Српска - Република Србија, односно долазак посланика из Србије, Црне Горе и Македоније.
С циљем истинитог информисања јавности, Стручна служба Народне скупштине је нагласила да ниједан трошак није настао мимо прописа, нити је ријеч о приватним путовањима или личном луксузу појединаца, како се то инсинуира у појединим медијским објавама.
"Стручна служба Народне скупштине је у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима који регулишу предметну област извршила редовну годишњу обавезу објављивања свих рачуна, хотелских и угоститељских услуга у земљи и иностранству, и све друге врсте јавних набавки, по чему смо познати као транспарентна институција", навели су у саопштењу.
Прецизирано је да је обавеза Стручне службе да до 30. јануара на Порталу јавних набавки објави редован годишњи извјештај који садржи све трошкове хотелских и угоститељских услуга у земљи и иностранству, што је, како кажу, и урађено.
