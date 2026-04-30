Амерички носач авиона напушта Блиски исток, био на мисији више од 300 дана

Амерички носач авиона УСС Џералд Р. Форд у наредним данима напушта Блиски исток и средином маја враћа се у матичну луку у Вирџинији, након више од 300 дана на мисији.
Форд је, према наводима двојице америчких званичника, завршио распоређивање које је постало најдуже послијератно ангажовање америчког носача авиона након Вијетнама.
Брод је овог мјесеца оборио рекорд када је достигао 295. дан на мору, надмашивши УСС Абрахам Линколн, који је 2020. био распоређен 294 дана током пандемије ковида-19.
Повратак Форда долази након што је прошле седмице у регију стигао УСС Џорџ Х. В. Буш, па су на Блиском истоку истовремено била три америчка носача авиона, што се није догодило од 2003. године. УСС Абрахам Линколн је у том подручју присутан од јануара, док су тензије с Техераном расле.
Форд је мисију почео у Средоземном мору, али је у октобру преусмјерен према Карипском мору као дио највећег америчког поморског гомилања снага у тој регији у више генерација. Потом је учествовао у војној операцији хватања Николаса Мадура, а касније је упућен према Блиском истоку након додатне ескалације напетости с Ираном.
Носач је учествовао у првим данима рата с Ираном из Средоземног мора, затим је прошао кроз Суецки канал и почетком марта ушао у Црвено море. Међутим, пожар у једном од бродских простора за веш приморао га је на повратак у Средоземље ради поправки, при чему су стотине морнара остале без мјеста за спавање.
Дуго одсуство отворило је питања о оптерећењу посаде, као и о спремности и одржавању брода. Амерички министар одбране Пит Хегсет рекао је пред Одбором за оружане снаге Представничког дома да су „оперативни захтјеви — било да се радило о Сауткому или Центкому — више пута тражили додатна средства у реалном времену, што је кроз тежак процес доношења одлука довело до продужења.“
