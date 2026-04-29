Италија тражи одштету од Швајцарске због страшног пожара у скијалишту

Коментари:0
Италијанска влада данас је објавила да се регистровала као тужилац у правном поступку због пожара у швајцарском скијалишту Кранс-Монтана, у којем је погинула 41 особа, укључујући шест италијанских држављана.
Тај потез услиједио је након напетости између двије земље због трагедије у новогодишњој ноћи и недавних швајцарских захтјева да Италија плати трошкове лијечења Италијана рањених у пожару. Правни поступак оправдан је „значајним ресурсима“ које је мобилисала национална цивилна заштита за помоћ италијанским жртвама, саопштио је кабинет премијерке Ђорђе Мелони.
Такође се темељи на „изузетној одговорности“ швајцарских локалних власти, што „оправдава правни поступак против свих одговорних страна“, наводи се у саопштењу италијанске владе.
Швајцарски тужиоци покренули су кривичне истраге против француских власника бара, као и против бројних локалних званичника, укључујући градоначелника Кранс-Монтане, који је признао да је његова општина пропустила више годишњих безбједносних провјера објекта.
Италијански амбасадор у Швајцарској нагласио је да је Италија лијечила швајцарске пацијенте повријеђене у Кранс-Монтани у једној од својих болница и допринијела спасилачким операцијама хеликоптером, без тражења новца.
Најновије
Тренутно на програму