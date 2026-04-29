Италија тражи одштету од Швајцарске због страшног пожара у скијалишту

29.04.2026 21:08

Италија тражи одштету од Швајцарске због страшног пожара у скијалишту
Фото: Tanjug / AP / Police Cantonale Valaisanne

Италијанска влада данас је објавила да се регистровала као тужилац у правном поступку због пожара у швајцарском скијалишту Кранс-Монтана, у којем је погинула 41 особа, укључујући шест италијанских држављана.

Швајцарска тражила да Италија плати лијечење

Тај потез услиједио је након напетости између двије земље због трагедије у новогодишњој ноћи и недавних швајцарских захтјева да Италија плати трошкове лијечења Италијана рањених у пожару. Правни поступак оправдан је „значајним ресурсима“ које је мобилисала национална цивилна заштита за помоћ италијанским жртвама, саопштио је кабинет премијерке Ђорђе Мелони.

Такође се темељи на „изузетној одговорности“ швајцарских локалних власти, што „оправдава правни поступак против свих одговорних страна“, наводи се у саопштењу италијанске владе.

Шта је предузела Швајцарска?

Швајцарски тужиоци покренули су кривичне истраге против француских власника бара, као и против бројних локалних званичника, укључујући градоначелника Кранс-Монтане, који је признао да је његова општина пропустила више годишњих безбједносних провјера објекта.

Италијански амбасадор у Швајцарској нагласио је да је Италија лијечила швајцарске пацијенте повријеђене у Кранс-Монтани у једној од својих болница и допринијела спасилачким операцијама хеликоптером, без тражења новца.

Прочитајте више

Председник Доналд Трамп одлази након говора на догађају за националне шампионе NCAA у државној трпезарији Беле куће, у уторак, 21. априла 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп "прогласио крај": Украјина је доживјела војни пораз

1 ч

0
Tок ријеке Дрине испред бетонске бране ХЕ Вишеград. У фокусу су масивни потпорни зидови објекта и дио постројења, док се у позадини виде стрма брда прекривена густом шумом под дневним свјетлом.

Економија

"Сијевају варнице": У ХЕ на Дрини љути на ЕРС због цијена струје

1 ч

2
Њемачки канцелар Фридрих Мерц присуствује састанку владе у канцеларији у Берлину, Њемачка, у сриједу, 29. априла 2026. године.

Свијет

Тешке ријечи Мерца: Вријеме комфорног живота за Нијемце завршено

1 ч

0
Еко Топлана

Бања Лука

Бањалука: Предстојећа грејна сезона под упитником

1 ч

0

Више из рубрике

Председник Доналд Трамп одлази након говора на догађају за националне шампионе NCAA у државној трпезарији Беле куће, у уторак, 21. априла 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп "прогласио крај": Украјина је доживјела војни пораз

1 ч

0
Њемачки канцелар Фридрих Мерц присуствује састанку владе у канцеларији у Берлину, Њемачка, у сриједу, 29. априла 2026. године.

Свијет

Тешке ријечи Мерца: Вријеме комфорног живота за Нијемце завршено

1 ч

0
Крв се види из свемира, масакр у земљи која никога не интересује

Свијет

Крв се види из свемира, масакр у земљи која никога не интересује

2 ч

0
Разговарали Путин и Трамп

Свијет

Разговарали Путин и Трамп

2 ч

0

