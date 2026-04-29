"Сијевају варнице": У ХЕ на Дрини љути на ЕРС због цијена струје

Аутор:Бојан Носовић
Гдје је прича о цијени струје, ту је и кратки спој. Ових дана варнице сијевају у Вишеграду и стижу до Требиња. А све је почело овако.
"У прошлој години цијена у Дрини је била око 32 евра у Бочцу је била око 50 евра, а у ХЕТ-у била око 35 евра, каже Лука Петровић, генерални директор ЕРС-а.
Да је мегават био колико Петровић каже ми не би смо били у минусу, брзо је деманти скуцкала управа Хидроелектрана на Дрини. Тврде да је Петровић омануо за читавих 10 евра.
"У том случају Хидроелектране на Дрини не би завршиле 2025. годину са губитком од 2,4 милиона КМ, већ би оствариле изузетно позитиван финансијски резултат", наводе из овог предузећа.
Због њихових лоших производних резултата у прошлој години је цијена била већа објашњава Петровић и поручује да ове године нема повећања.
"Они су имали захтјев за повећање, и Дрина и Требишњица, међутим ми то нисмо могли урадити јер би онда стварно направили још већи дебаланс у МП и Влади и онда би смо угрозили цијели систем. Колика је цијена електричне енергије у њима, ево ја ћу вам сада рећи да ХЕТ плаћа негдје око 30 евра када је нормална производња, ХЕ Бочац плаћа око 32 евра, а ХЕ на Дрини плаћају око 20 евра", каже Петровић.
Ово су просјечно остварене цијене, додаје Петровић. Разлика у цијенама је зато што свака енергија не вриједи исто, што је већа производња цијена је мања још каже први човјек Електропривреде. Незадовољни смо, стиже му порука из Вишеграда.
"С обзиром да је ХЕ на Дрини у овом тренутку најбољи произвођач у систему ЕРС-а и један од кључних носилаца производње и стабилности електроенергетског система Републике Српске, желимо искључиво равноправан третман у односу на друга хидропроизводна предузећа. Очекујемо да се у јавности износе искључиво тачне и провјерене информације, али и да се овакав однос према ХЕ на Дрини Вишеград коначно промијени. Тражимо само оно што нам припада: фер третман, једнаке аршине и поштовање резултата које остварујемо", наводе из ХЕ на Дрини.
Чињеница је да хидро трпе због термо погона. Цијене струје из Гацка и Угљевика су фиксне, ове године је за 10 евра повећана цијена струје у РиТЕ Угљевик на уштрб Матичног предузећа иако се већ сада зна да ће Угљевик пословати негативно, каже Петровић.
