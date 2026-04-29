МУП се огласио након шокантних снимака вожњи у контрасмјеру

Министарство унутрашњих послова указује на пораст броја случајева непрописне вожње коловозном траком намијењеном за кретање возила из супротног смјера, што представља један од најтежих саобраћајних прекршаја.

У посљедње двије недјеље, припадници Управе саобраћајне полиције, у сарадњи са Управом саобраћајне полиције Полицијске управе за град Београд и одјељењима саобраћајне полиције полицијских управа у Ваљеву, Новом Саду и Пожаревцу, расвијетлили су пет оваквих случајева.

Од тога, два су забиљежена на ауто-путу у Новом Саду и Љигу, два на мото-путу у Београду и Пожаревцу, док се један случај догодио на Булевару војводе Мишића у Београду.

Против учинилаца ових прекршаја поднијете су одговарајуће прекршајне пријаве.

Министарство унутрашњих послова апелује на све возаче да покажу максималну одговорност и опрезност у саобраћају, имајући у виду да овакво понашање директно угрожава животе свих учесника у саобраћају и може довести до најтежих посљедица.

Испливали нови детаљи о возачу "форда" смрти: "Кренуо у фирму да да отказ"

Истовремено, захваљујемо се грађанима који својим пријавама надлежној јединици полиције, као и објавама на друштвеним мрежама, доприносе откривању и санкционисању оваквих прекршаја и тиме дају значајан допринос унапређењу безбједности саобраћаја.

Подсјећамо да је приликом објављивања оваквих садржаја неопходно водити рачуна о тачности информација, те апелујемо да се не деле снимци који су настали раније или нису забележени на територији Републике Србије, како би се избегло ширење дезинформација и непотребно узнемиравање јавности.

