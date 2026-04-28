Откривено ко је возач "форда смрти": Миодраг на аутопуту усмртио троје младих!

28.04.2026 15:53

Фото: Printscreen/Instagram/192_rs

Миодраг Пиперин (48) из околине Београда идентификован је као возач "форда" који је у контрасмеру угасио три млада живота на ауто-путу код Хртковаца!

Како "Telegraf.rs" сазнаје, у питању је човјек чија породица је позната у Сурчину. Има двоје дјеце и према ријечима комшија важи за доброг човјека.

Док породице спремају сахране за Ленку Р. (22), Вука Г. (20) и Дејана Ђ. (24), у београдском Ургентном центру траје драматична борба за живот јединца Вука Матића (22).

Трагедија која је завила Шабац и Руму у црно могла је бити избегнута, али је судбина била бржа. Свега три минута прије стравичног судара, у 12:57 сати, у локалној Вајбер групи за возаче освануло је језиво упозорење:

Миодраг Пиперин

"Ауто-пут код Шапца ка Руми, човјек вози у контра смјеру 130 на сат, пазите се! Форд тамно-сиве боје!"

Упозорење

Нажалост, порука није стигла до четворо младих у црном "голфу". Тачно у 13:00 сати, код скретања за Хртковце, дошло је до директног судара који је од‌јекнуо као бомба. Од силине удара, један од мотора одлетио је 50 метара даље, а дијелови аутомобила и кофери путника били су расути дуж цијеле дионице.

Борба за живот

Пријатељи моле: "Ко је крвна група Б+ или 0+, свака секунда је пресудна!

Миодраг Пипер је, из још увијек неразјашњених околности, ушао у погрешан смјер на новом ауто-путу и, игноришући сигнализацију, возио пуном брзином право у смрт. Он је настрадао на лицу мјеста, остављајући иза себе пустош и неутјешне породице младих људи које је повео са собом у гроб.

