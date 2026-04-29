Испливали нови детаљи о возачу "форда" смрти: "Кренуо у фирму да да отказ"

Док се цијела Србија пита зашто је у понедјељак троје младих изгубило живот на ауто-путу код Хртковаца, београдски медији су дошли до информација о возачу "форда" који их је усмртио, Миодрагу П. (48).
Како сазнајемо, он је са породицом живио у Сурчину и бавио се производњом домаћих кобасица.
"Има породицу. Живјели су складно и срећно у тој кући. Знам га као нормалну особу, која никад није имала неке тешке проблеме. Мијењао је разне послове, а сада сам чула да је ријешио да се посвети прављењу кобасица, па је кобног јутра кренуо у фирму у Угриновце да да отказ. Е сад, како је завршио код Хртковаца то ни његова мајка не зна. Нико из његове породице није знао одговор на то. Кажу да им из полиције ништа нису јавили", прича станарка улице у којој је живио Миодраг П. који је и сам погинуо у језивој саобраћајној несрећи на ауто-путу Рума-Шабац код искључења за Хртковце.
Према неким информацијама, породица возача "форда" данас иде у Нови Сад по његово тијело, а за сутра је заказана сахрана.
Откривено ко је возач "форда смрти": Миодраг на аутопуту усмртио троје младих!
Миодрагове комшије кажу да је он прије неколико мјесеци поломио ногу на три мјеста и да је прошао бројне операције.
"Не знам како му се то десило, али знам да је опоравак био дуг и да ни сада није било готово. Баш сам га срео прије неки дан. Стављао је штаке у кола и сједао за волан. Посавјетовао сам га да припази на ногу, а он ми је рекао: "Не могу више да сједим у кући, морам мало да возим. Не идем никад далеко". Знам да је посљедњих недјеља избјегавао вожњу и да га је стално возила сестра. Јутро прије несреће ју је тражио како би га возила до старе фирме, али је спавала, па је ријешио сам да се одвезе до Угриноваца. Ето, да није, можда би ова трагедија била спријечена. Само он зна зашто је ушао у контрасмјер" наводи Миодрагов комшија.
Он каже и да га је дан пре трагедије, у недјељу, видео како коси траву у свом дворишту.
"У посљедње вријеме сам га виђао како вози кола само на кратко. У понедјељак сам видио полицију код његове куће око 16 сати, нисам могао ни да наслутим шта се догодило. Његова јадна мајка је то поподне копала грашак када су јој јавили за трагедију. Све је страшно и ужасно. Полиција мора да открије шта се догодило и зашто је и то троје младих погинуло", закључује саговорник.
Подсјетимо, возач аутомобила марке "форд" Миодраг П. изазвао је стравичну саобраћајну несрећу, када се на ауто-путу Шабац-Рума, у понедјељак око 13 сати, возећи у контрасмјеру закуцао у "голф", у којем су страдале три младе особе. Он је, такође, погинуо на лицу мјеста.
До трагедије је дошло неколико минута након што је један возач приметио насилну вожњу мушкарца за воланом "форда", па је упозорио друге возаче на Вибер групи да се пазе човјека који иде контрасмјером 130 km на сат.
Дан након несреће откривено је да су, осим Миодрага П., страдали Вук Г. (20), Дејан Ђ. (24) и једна дјевојка, сви изу Шапца. Младић Вук М. (22), који је такође био у "голфу" са тешким повредама је превезен у београдску болницу на лијечење.
