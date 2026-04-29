На кући Јовановића осванули графити терористичке ОВК

На кући породице Јовановић у селу Могила у општини Витина на Косову и Метохији исписани су графити који величају терористичку ОВК, саопштено је из Канцеларије Владе Србије за Косово и Метохију, уз оцјену да је ово смишљена провокација и ширење етничке мржње и нетрпељивости у овој већински српској средини.
Пријетеће натписе на зиду куће и огради примијетио је јутрос Радослав Јовановић који у кући живи са сином Милошем.
"Добро је познато колико су Срби пострадали од злочиначке организације ОВК и свако њихово помињање изазива додатну бојазан и немир у српским срединама", наводи се у саопштењу.
Из Канцеларије за Косово и Метохију указују да, док такозвана косовска полиција Србе приводи и кажњава без икаквог основа, па чак и због натписа на мајицама са ознакама навијачких клубова, истовремено нико није одговарао за овакве пријетеће поруке упућене српском народу.
Напомиње се да одговорни за исписивање оваквих графита никада нису санкционисани, иако је њихова очигледна намјера застрашивање и подизање тензија.
"Тражимо да одговорни буду откривени и адекватно кажњени, а међународна заједница да оваквим примјерима приступи са највећом озбиљношћу и пажњом", истичу из Канцеларије за Косово и Метохију.
