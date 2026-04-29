На кући Јовановића осванули графити терористичке ОВК

АТВ
29.04.2026 13:26

На кући породице Јовановић у селу Могила у општини Витина на Косову и Метохији исписани су графити који величају терористичку ОВК, саопштено је из Канцеларије Владе Србије за Косово и Метохију, уз оцјену да је ово смишљена провокација и ширење етничке мржње и нетрпељивости у овој већински српској средини.
На кући породице Јовановић у селу Могила у општини Витина на Косову и Метохији исписани су графити који величају терористичку ОВК, саопштено је из Канцеларије Владе Србије за Косово и Метохију, уз оцјену да је ово смишљена провокација и ширење етничке мржње и нетрпељивости у овој већински српској средини.

Пријетеће натписе на зиду куће и огради примијетио је јутрос Радослав Јовановић који у кући живи са сином Милошем.

"Добро је познато колико су Срби пострадали од злочиначке организације ОВК и свако њихово помињање изазива додатну бојазан и немир у српским срединама", наводи се у саопштењу.

Из Канцеларије за Косово и Метохију указују да, док такозвана косовска полиција Србе приводи и кажњава без икаквог основа, па чак и због натписа на мајицама са ознакама навијачких клубова, истовремено нико није одговарао за овакве пријетеће поруке упућене српском народу.

Дјевојчица, телефон

Наука и технологија

Нема више скривања иза лажних имена: Ова држава укида анонимност на мрежама

Напомиње се да одговорни за исписивање оваквих графита никада нису санкционисани, иако је њихова очигледна намјера застрашивање и подизање тензија.

"Тражимо да одговорни буду откривени и адекватно кажњени, а међународна заједница да оваквим примјерима приступи са највећом озбиљношћу и пажњом", истичу из Канцеларије за Косово и Метохију.

