Ово је Синиша коме је пресудио рођени брат: Мајку затекао стравичан призор у кући

Синишу Т, звјерски је убио брат Радован Т, који је потом пуцао у себе у Стапару надомак Сомбора.
Према првим информацијама, до трагедије је дошло у кући њихове мајке, васпитачице у пензији, коју су синови непосредно пре злочина послали у продавницу.
Браћа, која иначе не живе заједно - Синиша је био мештанин Стапара, док је Радован живео у Апатину — дошла су јутрос у посјету мајци која живи сама.
Узнемирујуће! Возач на пјешачком “покупио” мајку и бебу у колицима
"Јутрос су мајку послали у продавницу и тада се десило ово зло. Радован је пуцао у Синишу и убио га на мјесту, а потом је пуцао и у себе", казале су комшије.
Мајку су по повратку из продавнице затекли стравични призори, након чега су је рођаци склонили код комшија. Како сазнајемо, жена је у стању тешког шока и под надзором је ближњих.
Радован Т. је након покушаја самоубиства са тешким повредама хитно превезен у Клинички центар Војводине у Новом Саду, гдје је потом и преминуо.
Иако комшије наводе да су браћа, као и у свакој породици, имала повремене несугласице, истичу да ништа није слутило на овакав исход. Мјештани тврде да браћа нису била у великој завади.
Убијени Синиша се до недавно бавио локалном политиком.
