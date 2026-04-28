Маричић: На врху приоритета су паркинг мјеста

На врху приоритета у Бањалуци су паркинг мјеста који код грађана стварају оправдану нервозу, рекао је Горан Маричић предсједник Градског одбора СНСД-а Бањалука.
"На врху проблема и приоритета рјешавања проблема су паркинг мјеста. Недостатак паркинга ствара велику нервозу и оправдану код грађана. Одузима им вријеме, загађује ваздух приликом тражња тих паркинг мјеста и наравно да нисмо стали само на томе да препознамо проблем", рекао је Горан Маричић предсједник Градског одбора СНСД-а Бањалука.
У оквиру закона о локалној самоуправи тачно су утврђене надлежности скупштинске већине и у оквиру тих надлежности СНСД жели да доприносе рјешавању проблема, каже Маричић.
"На Скупштини града Бањалука треба да се усвоји одлука о одобрењу средстава за изградњу једног великог паркинга на више нивоа у центру града, што ће ријешити проблем ужег центра града. Нећемо се зауставити на томе, тражићемо нова рјешења и локације гдје би могли да изградимо такву врсту паркинг мјеста", рекао је Маричић.
Паметни паркинг и употреба апликације које ће у реалном времену приказати гдје се налазе слободна паркинг мјеста значајно би олакшала проблем, наводи Маричић.
Предсједник Градског одбора СНСД-а Бањалука осврнуо се и она проблеме гријања у Бањалуци.
"Ми не можемо прихватити ту иницијативу да гријање поскупи 52% је неприхватљива из више разлога. Није то смо једини захтјев који смо добили, био је захтјев да се уплати по милиона КМ за сваку годину као субвенција или грант од средстава грађана Бањалуке. То није прихватљиво под број један, треба прво видјети како послије датог плана, видјети шта је било од те иницијативе и понуде када је оснивана Еко топлана, гдје је у том плану било предвиђено да ће град имати око 2, 5 милиона КМ добити", рекао је Маричић.
Сваки мјесец око 400 корисника искључи са Еко топлане. Они који остану плаћаће енормно високе цијене рачуна, каже Маричић.
