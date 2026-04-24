Logo
Large banner

Око 2.400 дјеце на листи чекања за вртић

Аутор:

Кристина Секерез
24.04.2026 19:29

Коментари:

1
Жура табла са натписом "Центра за предшколско васпитање и образовање Бањалука".
Фото: АТВ

У Бањалуци хиљаде дјеце остају без мјеста у вртићима јер пројекти стоје у административном вакууму, упркос новцу и планираним локацијама.

Иако у Бањалуци имамо проблематичне ствари, од саобраћајне инфраструктуре, паркинга и многих других, вртићи, односно установе за предшколско образовање у овом граду треба да добију посебну пажњу, истакао је предсједник Градског одбора СНСД-а Бањалука Горан Маричић.

Око 2.400 малишана је на листи чекања за вртић у Бањалуци. Отварање нових вртића је пријека потреба, порука је из Центра за предшколско васпитање и образовање. Локације су се обилазиле, на Граду је остало да финализира документацију. На томе још стоји.

"Оно што смо ми раније и покушавали и што јесте приједлог и Центра је тај вртић у Драгочају гдје имамо једну јако добру и фину локацију, која је и тренутним регулационим планом предвиђена градња вртића на тој локацији, тако да су сви услови ту, са тог аспекта испуњени, а има још пар локација које су тако рећи чисте у смислу да није потребна никаква друга процедура у смислу измјене регулационих планова или нешто слично, већ сама израда пројекта и почетак градње вртића", рекао је директор Центра за предшколско васпитање и образовање Бањалука Петар Јокановић.

Средства су и сада, а била су и раније на располагању. Из Кабинета предсједника Српске за изградњу пет до десет вртићa, подсјећају из СНСД-а. Од 20 милиона за Бањалуку је било намијењено чак 10.

"Међутим, договор представника Кабинета са представницима градске власти је био усмјерен у смислу да се обезбиједи локација са уређеним имовинско – правним односима на тој локацији, планском документацијом, грађевинском дозволом и на крају, када се објекат заврши и употребном дозволом. Међутим, локације нису пронађене, нисмо имали могућност да се та средства реализују", истакао је предсједник Градског одбора СНСД-а Горан Маричић.

Из града, умјесто изјаве, одговор према њиховој жељи. Кратко поручују да локација има, али и да се ради на проширењу капацитета.

"Потребно је нагласити да је Град већ нашао локације за пет вртића који су тада обећани из кабинета некадашњег предсједника Републике Српске, о чему су информисани сви они који су учествовали у преговорима", наводе из Града Бањалука.

Још прије пола године су из Кабинета предсједника Републике слали дописе Градској управи. Ипак, до састанка никада није дошло, тврде у СНСД-у.

"Средства су обезбијеђена, воља постоји, идејни пројекти су завршени. Оно што чекамо јесте да се ријеше имовинско-правни односи, да се понуди рјешење локације. Још увијек немамо то рјешење и, нажалост, данас смо на састанку тражили алтернативне позиције гдје бисмо ми могли да смјестимо, неке објекте да претворимо у вртиће и да на тај начин покушамо да ријешимо проблем дјеце која су на листи чекања", јасан је организациони секретар СНСД-а Игор Додик.

Породица је приоритет свих политика СНСД-а, категоричан је Додик. У протеклих годину и по дана издвојено је 18,5 милиона КМ за 17 општина и градова. Тамо се увелико граде, отварају вртићи или су почели припремни радови.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Вртић

Бањалука

Горан Маричић

Игор Додик

изградња вртића

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Заставица са логом и натписом Електропривреда Републике Српске, постављена на столу поред микрофона АТВ-а.

Економија

ЕРС остаје стабилан упркос изазовима

1 ч

0
Стручњаци упозоравају, нови климатски феномен стиже већ од маја

Свијет

Стручњаци упозоравају, нови климатски феномен стиже већ од маја

1 ч

0
министар иностраних послова БиХ Елмедин Конаковић на конференцији за медије.

БиХ

Након највећег скандала у мандату Конаковића: Из Српске стижу јасне поруке

1 ч

0
Генерал Војске Републике Српске Ратко Младић

Република Српска

Генерал Младић у тешком стању: Затражено хитно пуштање на лијечење

1 ч

0

Више из рубрике

Предсједник Градског одбора СНСД-а Бањалука Горан Маричић на конференцији за медије у Бањалуци.

Бања Лука

Маричић: Нећемо подржати драстично поскупљење гријања

4 ч

1
Љубо Нинковић

Бања Лука

Нинковић: Тражићу ванредну сједницу о сјечи стабала у Бањалуци

6 ч

0
ГрО СНСД Бањалука: Градоначелник бјежи од одговорности и не даје одговор ко је одлучио да посјече врбе

Бања Лука

ГрО СНСД Бањалука: Градоначелник бјежи од одговорности и не даје одговор ко је одлучио да посјече врбе

10 ч

11
Саво Минић предсједник Владе Републике Српске

Бања Лука

Минић навео пројекте које је Влада Српске реализовала у Бањалуци: "Само неки које смо финансирали"

13 ч

10

  • Најновије

21

05

Црни епилог несреће: Извучен аутомобил из Дунава, возачу није било спаса

20

50

Пуцњава у сарајевском ресторану, има рањених

20

49

Трагедија код Приједора: Моториста погинуо у судару с трактором

20

45

Колико сада кошта столица на свадбама

20

41

Поскок поново на популарном шеталишту у Бањалуци - ВИДЕО

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner