Минић навео пројекте које је Влада Српске реализовала у Бањалуци: "Само неки које смо финансирали"

Аутор:АТВ
Коментари:3
Од децембра 2022. године до данас, Влада Републике Српске уложила је 510 милиона КМ у Бањалуку, рекао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
Минић: Од децембра 2022. Влада Српске у Бањалуку уложила 510 милиона КМ
"Видим да су се многи изненадили колико је Влада издвојила средстава за пројекте у Бањалуци", рекао је Минић.
Минић је на Иксу објавио само неке од пројеката у Бањалуци које је финансирала или суфинансирала Влада, као што су набавка уређаја за потребе Јавна здравствена установа Завод за трансфузијску медицину, изградња Српско-руског храма и пратећег духовно-културног центра, успостављање Сајбер академије и улагање у Бањско-рекреативни центар "Српске Топлице".
Међу пројектима у Бањалуци, предсједник Владе је навео и изградњу саобраћајне инфраструктуре у Кампусу, санација, адаптација и рестаурација куће Милановић, реконструкција и санација објекта Центра за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора Бањалука.
Видим да су се многи изненадили колико је Влада издвојила средстава за пројекте у Бањалуци, па ево само неких које смо финансирали или суфинансирали:— Саво Минић (@minic_savo) April 23, 2026
Такође, ту су и инвестициона улагања у Универзитетском граду у Бањалуци, санација Павиљона три у Јавној установи Студентски центар "Никола Тесла", набавка опреме за Окружни привредни суд, обнова манастирских зидина и конака у манастиру Гомионица, изградња објекта за смјештај јединица САЈ и жандармерије и паркинга у Залужанима.
Затим, међу пројектима које је Влада Српске финансирала или суфинансирала у Бањалуци су изградња и опремање зграде Уставног суда, опремање простора Правобранилаштва, набавка возила за Народно позориште Републике Српске, реконструкција, адаптација и санација школских објеката, опремање Клинике за кардиохирургију УКЦ Републике Српске.
Минић је на Иксу навео и санацију објеката Клинике за инфективне болести УКЦ, реконструкцију главног терена Градског стадиона Бањалука, набавку опреме за Електротехнички факултет, санацију инсталација Гимназије Бањалука, изградњу објекта Полицијске академије у Бањалуци, АГФ-а и и мноштво других инвестиција.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
18 ч0
Бања Лука
19 ч2
Бања Лука
20 ч0
Бања Лука
20 ч5
Најновије
10
04
09
41
09
25
09
17
09
13
Тренутно на програму