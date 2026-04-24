Минић навео пројекте које је Влада Српске реализовала у Бањалуци: "Само неки које смо финансирали"

24.04.2026 07:29

Саво Минић предсједник Владе Републике Српске
Од децембра 2022. године до данас, Влада Републике Српске уложила је 510 милиона КМ у Бањалуку, рекао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

"Видим да су се многи изненадили колико је Влада издвојила средстава за пројекте у Бањалуци", рекао је Минић.

Објавио само неке од пројеката

Минић је на Иксу објавио само неке од пројеката у Бањалуци које је финансирала или суфинансирала Влада, као што су набавка уређаја за потребе Јавна здравствена установа Завод за трансфузијску медицину, изградња Српско-руског храма и пратећег духовно-културног центра, успостављање Сајбер академије и улагање у Бањско-рекреативни центар "Српске Топлице".

Међу пројектима у Бањалуци, предсједник Владе је навео и изградњу саобраћајне инфраструктуре у Кампусу, санација, адаптација и рестаурација куће Милановић, реконструкција и санација објекта Центра за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора Бањалука.

Такође, ту су и инвестициона улагања у Универзитетском граду у Бањалуци, санација Павиљона три у Јавној установи Студентски центар "Никола Тесла", набавка опреме за Окружни привредни суд, обнова манастирских зидина и конака у манастиру Гомионица, изградња објекта за смјештај јединица САЈ и жандармерије и паркинга у Залужанима.

Затим, међу пројектима које је Влада Српске финансирала или суфинансирала у Бањалуци су изградња и опремање зграде Уставног суда, опремање простора Правобранилаштва, набавка возила за Народно позориште Републике Српске, реконструкција, адаптација и санација школских објеката, опремање Клинике за кардиохирургију УКЦ Републике Српске.

Минић је на Иксу навео и санацију објеката Клинике за инфективне болести УКЦ, реконструкцију главног терена Градског стадиона Бањалука, набавку опреме за Електротехнички факултет, санацију инсталација Гимназије Бањалука, изградњу објекта Полицијске академије у Бањалуци, АГФ-а и и мноштво других инвестиција.

