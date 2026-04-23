Сави Минићу највеће признање Лакташа - Златни грб

Предсједнику Владе Републике Српске Сави Минићу вечерас је на свечаној академији поводом Дана града Лакташи уручено највеће градско признање Златни грб за изузетан допринос у развоју града.
Минићу је уручена и свечана Повеља, јер је кроз професионални ангажман, од адвокатуре до начелника општине Шамац и министарских позиција, значајно подржао развојне пројекте на подручју Лакташа.
Министру здравља и социјалне заштите Републике Српске Алену Шеранићу уручена је Плакета града за остварене резултате и несебичан допринос развоју града, посебно кроз унапређење здравственог система.
Добитник Златног цвијета младости је млади пливач Сергеј Влачо из Лакташа за врхунске спортске резултате и промоцију града међу младом популацијом.
Плакету је добио и генерални конзул Србије Милош Вујић за допринос развоју града и јачање међусобних веза.
Добитници Плакете су и Весна Радоја Ђапић за значајна остварења у области образовања, културе и музичког стваралаштва, нарочито кроз рад са најмлађима и ауторски рад на дидактичким материјалима, Миле Лисица за врхунске резултате у области културе и поетског стваралаштва, чији су хаику радови преведени на 15 свјетских језика, те постхумно Мирослав Балабан за хумана дјела и пожртвованост коју је исказао током рада у ватрогасној служби.
У области привреде и културе, плакете су додијељене "Крзнарији Присташ" за четири деценије успјешног рада и стварање препознатљивог локалног бренда, те Културно-умјетничком друштву "Ђердан" за очување традиције, народних обичаја и културно-умјетничког насљеђа овог краја, те компанији "Ланако" која као регионални лидер у ИТ сектору значајно доприноси технолошком развоју и запошљавању.
Признања и награде добитницима је уручио градоначелник Лакташа Мирослав Бојић.
