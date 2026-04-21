Родољуб Драшковић предао недовршен објекат Гимназије без накнаде Граду Требињу

АТВ
21.04.2026 16:54

Фото: АТВ

Предсједник Концерна "Свислајон" Родољуб Драшковић саопштио је да је прихватио приједлог Града Требиња да преда недовршени објекат Гимназије, у виђеном стању, без накнаде Граду Требињу.

Драшковић је прихватио приједлог уз обавезу да Град финансира и приведе трајној намјени недовршену инвестицију.

У саопштењу се наводи да је Родољуб Драшковић имао добру намјеру да о свом трошку, путем јавно-приватног партнерства, изгради Храм науке и умјетности – Гимназију Требиње и да учини добро дјело за народ Херцеговине.

"Визија задужбинара била је да, поред своје основне намјене, Храм науке и умјетности – Гимназија Требиње има за циљ да постане препознатљив симбол развоја знања и културе, мјесто окупљања стручњака, умјетника, студената и грађана, те покретач креативних иницијатива и сарадње међу секторима", наводи се у саопштењу.

Како истиче, на дјелу је доказано да је немогуће остварити циљ у јавно-приватном партнерству.

Задужбинар је тражио да се грађевинска парцела пренесе на задужбинара, који ће објекат завршити у року од годину дана и обезбиједити му трајну намјену развоја образовања, науке и умјетности.

Истиче да Град Требиње није прихватио пренос парцеле на задужбинара.

Како се наводи у саопштењу, задужбинар мора да вјерује Граду Требињу да ће објекат, који ће бити у функцији развоја Херцеговине у области образовања, науке и умјетности, бити завршен у року.

