Талић: Томаса Бањалука воли

23.04.2026 13:48

Фотограф Томас Дамјановић добитник је Плакете града Бањалука, која му је уручена синоћ, а тим поводом огласио се директор СЦ Борик и одборник у Скупштини града Ненад Талић, који га је претходно и номиновао за ово признање, упутивши му честитке и ријечи подршке.

Талић је истакао да му је била част и задовољство да управо Дамјановића предложи за једног од лауреата, наглашавајући да га познаје више од 40 година и да је добро упознат са свим његовим људским и професионалним квалитетима.

„Задњих година Томас је ‘добри дух’ нашег града и Врбаса. Својим сјајним фотографијама прославља наш град и показује цијелом свијету његове љепоте. Али уз наш град је и када раде против њега“, навео је Талић, подсјетивши да је Дамјановић међу првима документовао сјечу врба уз обалу Врбаса, скрећући пажњу јавности на важност очувања природе.

Он је раније рекао да Дамјановић својим радом ствара аутентичне документе једног времена у граду на Врбасу, остављајући трајно свједочанство о његовом развоју, али и о природним љепотама које га окружују.

Дамјановић је, подсјећамо, својим објективом и дроном забиљежио неке од најпрепознатљивијих кадрова бањалучких улица, ријеке Врбас и њених обала, чиме континуирано доприноси промоцији града и очувању његовог визуелног идентитета. Његове фотографије ријека широм Балкана више пута су коришћене у кампањама за заштиту животне средине.

„Једноставно речено – Томаса Бањалука воли. Честитам ти и срећно. Чувајте нам Врбас ти и Тор“, поручио је Талић у објави на инстаграму.

(Бањалука.нет)

Томас Дамјановић

Бањалука

фотографије

Више из рубрике

Станивуковић: Набављамо трамвај без шина, ово су могуће линије

Бања Лука

Станивуковић: Набављамо трамвај без шина, ово су могуће линије

2 ч

5
Минић: Од децембра 2022. Влада Српске у Бањалуку уложила 510 милиона КМ

Бања Лука

Минић: Од децембра 2022. Влада Српске у Бањалуку уложила 510 милиона КМ

6 ч

8
предсједник Савеза средњошколаца Стефан Раковић

Бања Лука

Средњошколци траже бесплатан превоз у Бањалуци: Приоритет у односу на електричне аутобусе и трамваје

7 ч

0
Свечана академија Дан града Бањалука

Бања Лука

Обиљежавање Дана Бањалуке - град слободе саграђен на жртви генерација

19 ч

0

