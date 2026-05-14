Песков: Путин ускоро у посјети Пекингу

14.05.2026 11:56

Владимир Путин Русија
Фото: Tanjug/Mikhail Metzel/Sputnik, Kremlin Pool/АP

Кремљ ће ускоро објавити датуме посјете руског предсједника Владимира Путина Кини, рекао је портпарол руског предсједника Дмитриј Песков.

"У завршним фазама су припреме посјете. Можемо рећи да су техникалије и завршни детаљи већ спремни и да ће састанак бити одржан у веома блиској будућности", навео је Песков.

Путин и кинески председник Си Ђинпинг састали су се више од 40 пута током њихових предсједничких мандата, а посљедњи састанак одржан је у Пекингу у септембру прошле године.

Путин и Си су потписали стратешко партнерство без ограничења у фебруару 2022. године, мање од три седмице прије почетка сукоба у Украјини.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

