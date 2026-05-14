Песков: Путин ускоро у посјети Пекингу

Кремљ ће ускоро објавити датуме посјете руског предсједника Владимира Путина Кини, рекао је портпарол руског предсједника Дмитриј Песков.
"У завршним фазама су припреме посјете. Можемо рећи да су техникалије и завршни детаљи већ спремни и да ће састанак бити одржан у веома блиској будућности", навео је Песков.
Путин и кинески председник Си Ђинпинг састали су се више од 40 пута током њихових предсједничких мандата, а посљедњи састанак одржан је у Пекингу у септембру прошле године.
Путин и Си су потписали стратешко партнерство без ограничења у фебруару 2022. године, мање од три седмице прије почетка сукоба у Украјини.
