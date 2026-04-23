Средњошколци траже бесплатан превоз у Бањалуци: Приоритет у односу на електричне аутобусе и трамваје

Аутор:Марија Милановић
Савез средњошколаца Републике Српске покренуо је Иницијативу за бесплатан превоз средњошколаца и студената у Граду Бањалука. Иницијатива је предана предсједнику Скупштине Града Љуби Нинковићу 21. априла те су изразили наду да ће наићи на разумијевање од стране првог човјека Града, Драшка Станивуковића.
„Надамо се позитивном одговору и вјерујемо да ће градоначелник Станивуковић препознати значај ове иницијативе и подржати је, јер се ради о стварним потребама средњошколаца, а не пројектима попут електричних аутобуса и трамваја“, поручио је предсједник Савеза средњошколаца, Стефан Раковић.
Предсједник Скупштине Града Бањалука, Љубо Нинковић казао је да поздравља ову иницијативу те да ће је подржати неупитно. Он је подсјетио и на усвојену одлуку о бесплатном градском превозу за све Бањалучане, а коју су одборници бањалучке Скупштине изгласали почетком прошле године, али нису наишли на разумијевање од стране градоначелника Станивуковића због чега никад није била ни реализована.
„Уколико градоначелник Драшко Станивуковић подржи Иницијативу за бесплатан превоз студената и ђака, спреман сам одмах сазвати сједницу“, поручио је Нинковић за наш портал.
Како наводе испред Савеза, у овом тренутку не желе давати више детаља о поменутој Иницијативи јер на тај начин желе дати простор институцијама како би се о свему очитовали.
„У наредном периоду, на сваком сљедећем састанку са званичницима у Републици Српској, инсистираћемо на овој теми и активно радити на томе да иницијатива добије конкретну подршку и уђе у фазу реализације. Наш циљ је да кроз дијалог са надлежним институцијама обезбиједимо системско рјешење које ће дугорочно олакшати свакодневни живот средњошколаца“, закључује Раковић.
