Минић: Урадићемо све да Бањалука буде боља и љепша

АТВ
22.04.2026 19:02

Саво Минић предсједник Владе Републике Српске
Фото: ATV

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је вечерас да ће извршна власт урадити све да Бањалука буде још љепша и да грађани имају боље услове за живот.

Минић је, уочи свечане академије поводом Дана града, рекао новинарима да треба урадити много тога у Бањалуци јер овај град то заслужује.

"Са радошћу сам дошао на свечану академију и сви који осјећају Бањалуку као своју и који су позвани треба да дођу", поручио је Минић, преноси "Срна".

Он је честитао Дан града градоначелнику Бањалуке, запосленима у Градској управи и свим грађанима.

Бањалука прославља Дан града у знак сјећања на 22. април 1945. године, када је град ослобођен од окупатора у Другом свјетском рату.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Саво Минић

Бањалука

Бањалука Дан града

Дан града

