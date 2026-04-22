Минић: Урадићемо све да Бањалука буде боља и љепша

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је вечерас да ће извршна власт урадити све да Бањалука буде још љепша и да грађани имају боље услове за живот.
Минић је, уочи свечане академије поводом Дана града, рекао новинарима да треба урадити много тога у Бањалуци јер овај град то заслужује.
"Са радошћу сам дошао на свечану академију и сви који осјећају Бањалуку као своју и који су позвани треба да дођу", поручио је Минић, преноси "Срна".
Он је честитао Дан града градоначелнику Бањалуке, запосленима у Градској управи и свим грађанима.
Бањалука прославља Дан града у знак сјећања на 22. април 1945. године, када је град ослобођен од окупатора у Другом свјетском рату.
