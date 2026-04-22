Положени вијенци на Споменик погинулим борцима НОР-а

Бројне делегације положиле су данас вијенце на Споменик погинулим борцима НОР-а поводом Дана града Бањалука.
Вијенце су положили предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић, премијер Саво Минић и министри у Влади Српске, градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић, предсједник Скупштине града Љубо Нинковић, представници Скупштине Војводине.
Вијенце су положили замјеник министра иностраних послова Руске Федерације Александар Грушко и Амбасадор Русије у БиХ Игор Калабухов.
Такође, вијенце су положиле народни посланици, одборници у градској Скупштини, делегације БОРС-а, СУБНОР-а, градске Борачке организације и остале невладине организације проистекле из Одбрамбено-отаџбинског рата, те представници Генералног конзулата Србије у Бањалуци и представници политичких партија.
У оквиру обиљежавања Дана града у 18.00 часова у Културном центру Бански двор биће одржана свечана академија на којој ће бити уручене априлске награде.
Претходно су положени вијенци на Спомен-обиљежје жртвама Велеиздајничког процеса на гробљу "Свети Пантелија", на Споменик 12 беба и на Централном спомен-обиљежју погинулим борцима Војске Републике Српске.
Бањалука прославља Дан града у знак сјећања на 22. април 1945. године, када је град ослобођен од окупатора у Другом свјетском рату.
