Положени вијенци на Споменик погинулим борцима НОР-а

ATV
22.04.2026 12:21

Обиљежавање Дана Града Бањалука
Бројне делегације положиле су данас вијенце на Споменик погинулим борцима НОР-а поводом Дана града Бањалука.

Вијенце су положили предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић, премијер Саво Минић и министри у Влади Српске, градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић, предсједник Скупштине града Љубо Нинковић, представници Скупштине Војводине.

Обиљежавање Дана Града Бањалука
Обиљежавање Дана Града Бањалука

Вијенце су положили замјеник министра иностраних послова Руске Федерације Александар Грушко и Амбасадор Русије у БиХ Игор Калабухов.

Обиљежавање Дана Града Бањалука
Обиљежавање Дана Града Бањалука

Такође, вијенце су положиле народни посланици, одборници у градској Скупштини, делегације БОРС-а, СУБНОР-а, градске Борачке организације и остале невладине организације проистекле из Одбрамбено-отаџбинског рата, те представници Генералног конзулата Србије у Бањалуци и представници политичких партија.

У оквиру обиљежавања Дана града у 18.00 часова у Културном центру Бански двор биће одржана свечана академија на којој ће бити уручене априлске награде.

Претходно су положени вијенци на Спомен-обиљежје жртвама Велеиздајничког процеса на гробљу "Свети Пантелија", на Споменик 12 беба и на Централном спомен-обиљежју погинулим борцима Војске Републике Српске.

Бањалука прославља Дан града у знак сјећања на 22. април 1945. године, када је град ослобођен од окупатора у Другом свјетском рату.

