Минић: Жртва погинулих бораца обавезује да сачувамо слободу и градимо мир

Аутор:

АТВ
22.04.2026 11:37

Саво Минић, Ненад Стевандић, Радан Остојић полагање вијенаца
Фото: Savo Minić/X

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да жртва погинулих бораца обавезује да се чува слобода и гради мир.

Минић је поводом Дана града Бањалука, положио вијенац код Централног спомен-обиљежја погинулим борцима Војске Републике Српске.

"Са дубоким поштовањем и захвалношћу сјећамо се оних који су дали своје животе за Републику Српску. Њихова жртва нас обавезује да чувамо слободу, градимо мир и будемо достојни насљеђа које су нам оставили", написао је Минић на друштвеној мрежи "Икс".

Бањалука прославља Дан града у знак сјећања на 22. април 1945. године, када је град ослобођен од окупатора у Другом свјетском рату.

