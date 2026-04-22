Минић: Жртва погинулих бораца обавезује да сачувамо слободу и градимо мир

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да жртва погинулих бораца обавезује да се чува слобода и гради мир.
Минић је поводом Дана града Бањалука, положио вијенац код Централног спомен-обиљежја погинулим борцима Војске Републике Српске.
"Са дубоким поштовањем и захвалношћу сјећамо се оних који су дали своје животе за Републику Српску. Њихова жртва нас обавезује да чувамо слободу, градимо мир и будемо достојни насљеђа које су нам оставили", написао је Минић на друштвеној мрежи "Икс".
Поводом Дана града Бањалука, положио сам вијенац на Централном спомен-обиљежју погинулим борцима Војске Републике Српске.— Саво Минић (@minic_savo) April 22, 2026
Са дубоким поштовањем и захвалношћу сјећамо се оних који су дали своје животе за Републику Српску. Њихова жртва нас обавезује да чувамо слободу, градимо мир… pic.twitter.com/wIyVlN3puK
Бањалука прославља Дан града у знак сјећања на 22. април 1945. године, када је град ослобођен од окупатора у Другом свјетском рату.
