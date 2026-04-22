Випотник: Одговорни да положе рачуне за сјечу врба поред Врбаса, а не људи који су посјекли стабла

Министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске Бојан Випотник истакао је да не би смјело да се догађају грешке као што је сјеча врба поред Врбаса у Бањалуци и да зато морају да положе рачуне они који су то наредили, а не људи који су посјекли стабла.
"Сви смо свијесни да се грешке догађају, али овакве грешке не бих смјеле да се догоде", рекао је Випотнику Бањалуци.
Он је додао да је штета учињена и да одговорни морају да положе рачуне, али не људи који су физички вршили резање стабала, већ они који су то испланирали и наредили.
Центар за животну средину објавио је раније видео из Бањалуке који приказује да је посјечено више од 25 стабала уз Врбас, а из Градске управе су накнадно навели да се догодила грешка.
