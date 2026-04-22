Минић: Наставићемо реализацију значајних пројеката

Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је данас у Бањалуци да ће Влада Српске наставити реализацију пројеката значајних за развој овога града и његове грађане.
"Бањалуку волимо и показујемо да само свјесни да је за слободу дато много живота. Зато имамо велику обавезу", рекао је Минић новинарима на обиљежавању Дана града Бањалука.
Он је истакао да ће се интензивно радити за добробит Бањалуке, али и сваке локалне заједнице у Републици Српској.
"Вјерујем и знам да ћемо у наредном периоду наставити пројекте за добробит грађана Бањалуке, без обзира на било какве полемике и политичке разлике", додао је Минић.
Он је нагласио да грађани Бањалуке, али и Републике Српске заслужују да имају извршну власт која ће одговорити свим њиховим потребама.
"Дугујемо огромну захвалност онима који су стварали Српску. Наш рад биће најбољи могући начин да им се одужимо, јер нису узалуд дали животе за нашу слободу", рекао је Минић.
Предсједник Владе Српске честитао је грађанима Бањалуке Дан града, као и представницима градских институција
