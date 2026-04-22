Новинар АТВ-а Предраг Ћурковић добитник Плакете Града Бањалука

АТВ
22.04.2026 19:48

Предрагу Ћурковићу уручена Плакета града Бањалука
Фото: Уступљена фотографија

Поводом обиљежавања 22. априла - Дана града Бањалука и 81 године ослобођења од фашизма у Другом свјетском рату, Плакета Града Бањалука уручена је уреднику информативног програма Алтернативне телевизије Предрагу Ћурковићу.

Доајен новинарства из Бањалуке није крио задовољство због ове награде, те поручио да захвалност за награду дијелом припада и АТВ-у.

"Ту сам у овом граду и овај град је онако експлодирао за сво то вријеме како сам ја пролазио кроз све те новинарске фазе. Драго ми је и због куће у којој сам, сигигуран сам да је то у многоме допринијело да Скупштина Града одлучи", рекао је Ћурковић.

Много је људи у овом граду, каже колега Предраг, и сви ми помало заслужујемо Плакету.

"Заиста су била тешка времена и у овом граду их је требало прегурати, преживјети и радити поштено свој посао", скромно истиче Ћурковић.

Колектив АТВ-а с поносом честита нашем колеги Предрагу на награди која му је уручена и коју је у потпуности заслужио својим дугогодишњим радом.

Подсјећамо, поводом Дана града у Бањалуци су положени вијенци на више градских локација. Чувати слободу и мир - била је главна порука са обиљежавања.

