Цвијановић на Делфи Форуму: Интервенционизмом створен институционални монструм

Историја нас изнова учи да политички експерименти наметнути против воље народа ријетко опстају. Поручила је ово српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић обраћајући се на 11. Делфи економском форуму у Грчкој.
Цвијановићева је нагласила да живимо у времену у ком су државе суочене са озбиљном одлуком - или да активно обликују сопствену будућност, одважно, одговорно и мудро, или да остану пасивни посматрачи док други одлучују о њиховој судбини.
БиХ
"Државе, друштва и вишенационалне заједнице не могу се трајно градити путем принуде, зависности или спољног инжењеринга. Могу се градити искључиво на легитимности, унутрашњем договору и међусобном поштовању", истакла је она.
Цвијановићева је поручила да је суверенитет темељ сваке државе и да без способности да управља собом без спољног уплитања ниједна држава не може опстати. Навела је и примјер БиХ.
"Истински суверенитет подразумијева право народа да сâм обликује своју судбину, ослобођен принуде, неизабраних бирократија и политичких пројеката који настоје да идентитет замијене наметнутим рјешењима. Тиме долазим до БиХ - земље из које долазим. На самом почетку, дозволите ми да појасним једну чињеницу која се у иностранству често погрешно тумачи. Ја сам члан трочланог Предсједништва БиХ, изабрана из Републике Српске, која обухвата 49 одсто територије земље. Говорим у име Републике Српске и грађана који су ме демократски изабрали на ову функцију. То је уставна стварност БиХ. Свако ко тврди да говори у име свих грађана БиХ без претходног договора сва три члана Предсједништва, погрешно представља и Устав и истину", рекла је она и додатно појаснила:
"Сигурно сте много тога чули о БиХ. Али, морам отворено рећи: велики дио онога што је међународној јавности представљено јесте непотпун, поједностављен, селективан или у потпуности погрешан приказ. Овдје сам да говорим не на темељу наратива, већ непосредне политичке стварности".
С тим у вези, Цвијановићева је посебно нагласила да ду у БиХ демократија, стварна слобода, прави суверенитет, па чак и досљедна владавина права, озбиљно нарушени.
"БиХ је постала земља изражених противрјечности и системских злоупотреба уставног поретка и демократских норми. За велики дио тога одговорне су интервенције узастопних неизабраних страних званичника - људи за које ниједан грађанин наше земље никада није гласао. Замислите да живите у таквим околностима у савременој Европи. Прошле године, обиљежена је тридесета годишњица потписивања Дејтонског мировног споразума. Многе конференције биле су посвећене Дејтону, али су се пречесто сводиле на понављање старих стереотипа и свједочиле о упорном неразумијевању БиХ и њених суштинских проблема. Подсјетимо се, стога, шта је Дејтонски споразум у ствари. Зауставио је трагичан рат, али је истовремено успоставио пажљиво и кроз преговоре договорен уставни оквир за изразито децентрализовану државу састављену од два ентитета и три равноправна конститутивна народа. Није био наметнут, него резултата договора, који су прихватиле све стране. И то је од пресудног значаја", рекла је Цвијановићева.
БиХ
Трагедија БиХ лежи у томе, додаје српски члан Предсједништва, што суштински проблем никада није био сâм Дејтон, већ његово систематично подривање од тренутка када је потписан.
"Страни актери уграђени у тај систем - прије свега високи представник, а потом и стране судије у Уставном суду БиХ - мировни оквир постепено су претворили у облик колонијалне управе. Да, у срцу Европе, у 21. вијеку. Многи то чују и питају: да ли је то заиста могуће? Нажалост, јесте. Током више од три деценије, узастопни неизабрани страни званичници наметнули су стотине одлука и закона, централизујући земљу и притом кршећи и такозвани дух и слово Дејтонског споразума. БиХ је постала мјесто гдје се језиком демократије често прикрива недемократска пракса. Дозволите ми да наведем конкретне примјере, јер многима је у то тешко повјеровати. Изборни закон измијењен је на сâм дан избора. Устав је био суспендован на један дан како би се увеле нове формуле за формирање власти и инсталирали политички аранжмани без демократског легитимитета. И све то је урадио један неизабрани појединац који себе назива високим представником без иједног овлаштења у Дејтонском споразуму да се тако понаша", подсјетила је Цвијановићева.
Такође, подсјетила је и да су на десетине демократски изабраних или именованих званичника смијењени без поштовања основних правних процедура.
"Политичке странке биле су финансијски санкционисане изван уобичајених демократских поступака. И не само то - правосуђе је политизовано и инструментализовано. Кривично законодавство мијењано је како би се политички таргетирао и уклонио изабрани предсједник Републике Српске само зато што није поступио по нелегално наметнутом закону од стране високог представника. У том процесу заобиђене су законодавне институције БиХ. Да ли је то демократија или владавина декретима? Пречесто се, када се о БиХ говори на међународном нивоу, говори само о посљедицама, а готово никада о узроцима. Свака оштрија политичка изјава из Републике Српске одмах се осуђује, док се неуставна централизација, непријатељски поступци и готово свакодневни напади на Републику Српску прећуткују. Такви двоструки аршини годинама нарушавају повјерење", истакла је српски члан Предсједништва током обраћања на Делфи форуму.
Цвијановићева је појаснила да је интервенционистичким приступом створен политички и институционални монструм.
"Често је правдан потребом стварања функционалније државе. У стварности, створен је уставни, институционални и политички монструм. Умјесто јединства, произведена је парализа. Умјесто сарадње, продубљено је неповјерење у већ ионако подијељеном друштву и међу три конститутивна народа који у њему живе: Бошњацима – муслиманима, Србима православцима и Хрватима католицима. Идеја да је БиХ друштвеним инжињерингом могуће претворити у једну централизовану политичку нацију показала се као нереална и штетна. Та идеја занемарује историјске реалности, културне идентитете, уставну равнотежу и основну демократску чињеницу да се ниједним народом не може трајно управљати против његове јасно изражене политичке воље", истакла је она.
"Данас је БиХ кандидат за чланство у Европској унији. Ипак, ту лежи тужан парадокс: Европска унија не само да је деценијама толерисала многе од ових девијација, већ их је и непосредно и посредно подржавала. Чак и сада, када многи европски званичници у потпуности схватају колико је пројекат стварања централизоване БиХ штетан, Европска унија остаје највећи финансијски спонзор Канцеларије високог представника и њеног антидејтонског и недемократског дјеловања. Једноставно речено: БиХ и даље функционише у оквиру колонијалне структуре на чијем челу се налази неизабрани страни намјесник - која би можда импресионирала средњовјековне владаре, али би морала да забрине сваког демократу у савременом свијету", каже Жељка Цвијановић.
Још више забрињава то што именовани на ту функцију и даље нема сагласност Савјета безбједности Уједињених нација, како је предвиђено Анексом десет Дејтонског мировног споразума, додала је она.
Појаснила је да институција која одговара изборном тијелу и није одговорна ниједном демократском тијелу, не само да није у складу са европским стандардима - она их поништава.
"Како је могуће да се демократске вриједности промовишу недемократским инструментима? Како се може говорити о суверенитету док се суверенитет оспорава? То нису реторичка питања. Она задиру у саму срж кредибилитета Европе", закључила је Српски члан Предсједништва БиХ.
