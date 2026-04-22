Аутор:

Стеван Лулић
22.04.2026 20:23

Ужас у БиХ: Пронађена два тијела, огласила се полиција

Тијела мушкарца и жене пронађена су у сриједу, 22. априла, у насељу Брда у Сребренику, потврђено је из тамошње полиције.

Полиција је око 18 сати добила пријаву да се у дворишту породичне куће налази тијело мушкарца, да би службеници доласком на терен пронашли и тијело једне женске особе.

"Изласком на мјесто догађаја, у породичној кући пронађено је и тијело женске особе без знакова живота", навели су из полиције.

Додаје се да је мјесто догађаја обезбијеђено и да је у току увиђај.

"Све потребне радње у циљу расвјетљавања догађаја, документовања и утврђивања тачног чињеничног стања, увиђај и др. предузимаће (по упутствима дежурног тужиоца КТТК-а, који на мјесту догађаја руководи увиђајем) истражиоци Сектора крим полиције Управе полиције МУП ТК-а", закључили су из полиције.

Више из рубрике

Претрес канцеларије Константина Савића

Хроника

АТВ сазнаје: Полиција претреса канцеларију Константина Савића

40 мин

0
Полиција Републике Српске увиђај, илустративна фотографија

Хроника

Трагедија код Вишеграда: Убио дијете, па пресудио себи

1 ч

0
Школске клупе у учионици.

Хроника

Ученик напао професорицу у Сарајеву током часа

2 ч

1
Возило Хитне помоћи.

Хроника

Држављанка Аустрије погинула након превртања кајака на ријеци Тари

3 ч

0

  • Најновије

20

35

Одбојкашице Леотара шампионке српске, Премијер лига стиже на југ

20

30

Два милиона марака за вртић у Брањеву

20

24

Ово је тајни бизнис Лепе Брене

20

23

Ужас у БиХ: Пронађена два тијела, огласила се полиција

20

18

Прољетна сјетва у току, скупља и до 40 одсто

