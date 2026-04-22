Ужас у БиХ: Пронађена два тијела, огласила се полиција

Аутор:Стеван Лулић
Тијела мушкарца и жене пронађена су у сриједу, 22. априла, у насељу Брда у Сребренику, потврђено је из тамошње полиције.
Полиција је око 18 сати добила пријаву да се у дворишту породичне куће налази тијело мушкарца, да би службеници доласком на терен пронашли и тијело једне женске особе.
"Изласком на мјесто догађаја, у породичној кући пронађено је и тијело женске особе без знакова живота", навели су из полиције.
Додаје се да је мјесто догађаја обезбијеђено и да је у току увиђај.
"Све потребне радње у циљу расвјетљавања догађаја, документовања и утврђивања тачног чињеничног стања, увиђај и др. предузимаће (по упутствима дежурног тужиоца КТТК-а, који на мјесту догађаја руководи увиђајем) истражиоци Сектора крим полиције Управе полиције МУП ТК-а", закључили су из полиције.
