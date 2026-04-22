АТВ сазнаје: Полиција претреса канцеларију Константина Савића

Аутор:АТВ
Полиција у Теслићу врши претресе канцеларије Константина Савића, брата Бобан Савић, адвокат из Добоја који је ухапшен у акцији "Шешир", сазнаје АТВ.
На мјесту догађаја је више припадника полиције који претресају локацију.
Константин Савић широј јавности је познат по кандидатури за градоначелника Теслића на локалним изборима 2016. и 2020. године.
Својевремено је и сам био под истрагом Републичког јавног тужилаштва Републике Српске због сумње да је починио кривично дјело напад на судију.
По тој оптужници је ослобођен оптужбе.
Подсјећамо, Бобан Савић, адвокат из Добоја, ухапшен је у оквиру акције ”Шешир” након што је од клијента, којег је бранио по службеној дужности, тражио 60.000 КМ како би му обезбједио одређене погодности у предмету.
Како сазнаје АТВ Савићево хапшење је услиједило након што је у означеним новчаницама узео дио траженог новца.
О акцији ”Шешир” огласила се ПУ Добој у којој наводе да је акција спроведена у сарадњи са Управом за организовани и тешки криминалитет, Управом криминалистичке полиције и Управом за полицијску подршку МУП-а Републике Српске.
”У акцији ”Шешир” ухапшен је Б.С. из Теслића због сумње да је опчинио кривично дјело трговина утицајем. По наредби Окружног суда у Бањалуци у току је претрес на више локација на подручју Добоја и Теслића. Све мјере и радње предузимају се под надзором Посебног одјељења Републичког јавног тужилаштва Републике Српске”, саопштила је ПУ Добој.
