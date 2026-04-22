Logo
Large banner

Држављанка Аустрије погинула након превртања кајака на ријеци Тари

Аутор:

АТВ
22.04.2026 17:12

Коментари:

0
Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

Држављанка Аустрије (65) смртно је страдала у несрећи која се у понедјељак догодила током спуста кајаком на ријеци Тари код Фоче. Трагедија на локалитету Борови десила се након превртања више кајака у којима су се налазили чланови групе туриста, али су се остали успјели спасити из набујале ријеке.

Како је "Авазу" потврдио начелник Спасилачке службе "Wolf" из Фоче, Ненад Иконић, тијело туристкиње пронађено је јучер на локацији Милутинов камен, око два километра низводно од Шћепан поља.

- Тара је позната као прелијепа, али брза и снажна ријека, посебно у данима интензивнијих падавина и повећаног водостаја. Зато туристе позивамо на додатни опрез, да у таквим ситуацијама скрате старт и да на вожњу чамцима полазе с локалитета Граб - рекао је Иконић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Фоча

ријека Тара

погинула дјевојка

рафтинг

пронађено тијело

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

18

19

Цвијановић на Делфи форуму: Колонијални статус БиХ је препрека европском путу

18

13

Колико ће коштати љетовање у Црној Гори ове године?

17

58

Песков: Кремљ очекује посјету Виткофа и Кушнера

17

57

Колике су плате касира у Њемачкој

17

44

Ученик напао професорицу у Сарајеву током часа

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner