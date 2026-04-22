Држављанка Аустрије погинула након превртања кајака на ријеци Тари

Држављанка Аустрије (65) смртно је страдала у несрећи која се у понедјељак догодила током спуста кајаком на ријеци Тари код Фоче. Трагедија на локалитету Борови десила се након превртања више кајака у којима су се налазили чланови групе туриста, али су се остали успјели спасити из набујале ријеке.
Како је "Авазу" потврдио начелник Спасилачке службе "Wolf" из Фоче, Ненад Иконић, тијело туристкиње пронађено је јучер на локацији Милутинов камен, око два километра низводно од Шћепан поља.
- Тара је позната као прелијепа, али брза и снажна ријека, посебно у данима интензивнијих падавина и повећаног водостаја. Зато туристе позивамо на додатни опрез, да у таквим ситуацијама скрате старт и да на вожњу чамцима полазе с локалитета Граб - рекао је Иконић.
