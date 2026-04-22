Осумњичен да је мотком претукао комшију и замало га убио

22.04.2026 15:42

Фото: Ron Lach/Pexels

Тужилаштво ТК затражило је притвор за Јусмира Малешкића (55), са подручја Добој Истока, због постојања основане сумње да је покушао да убије комшију након свађе.

“Малешкић је осумњичен да је 19. априла 2026. године у касним поподневним сатима у мјесту Бријесница Мала, општина Добој Исток, након краће препирке са комшијом М.О, узео дрвену мотку и више пута оштећеног ударио у главу и по тијелу", наводе из Тужилаштва ТК и додају:

"Потом га је наставио физички нападати док је лежао на земљи, ударајући га рукама и ногама, те га је почео стезати за врат и снажно гушити. Његов напад су прекинуле комшије и чланови породице. Након тога је осумњичени упутио озбиљне пријетње једном од комшија, покушао га физички напасти, чиме је код њега изазвао страх и узнемирење и узнемирио и друге окупљене особе".

Одмах након догађаја службеници Полицијске станице Добој Исток и Полицијске управе Грачаница су осумњиченог ухапсили.

Обављен је увиђај и криминалистичка обрада и уз извјештај о почињеном кривичном дјелу је предат у надлежност Тужилаштва.

Поступајући тужилац је донио наредбу о спровођењу истраге и испитао Малешкића. Истражне радње су у току.

