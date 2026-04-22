Настављена драма у Ормуском мореузу: Три брода погођена, два заплијењена

Аутор:АТВ
Коментари:0
Корпус исламске револуционарне гарде (ИРГЦ) погодио је три брода у Ормуском мореузу, док су два брода заплијењена, јављају тамошњи медији.
Новинска агенција Фарс, повезана с ИРГЦ-ом, извјештава да је брод Еуфорика био мета напада и да је сада насукан уз обалу Ирана, како је јавио ББЦ.
Свијет
Затвара се најстарији рудник злата у Европи
Такође, ирански медији наводе да су МСЦ Франческа и Епаминондас "заплијењени" и усмјерени према иранској обали, позивајући се на изјаву морнарице ИРГЦ-а.
Британски Центар за поморске трговинске операције (УКМТО) изјавио је да је "топовњача" Корпуса исламске револуционарне гарде (ИРГЦ) отворила ватру на контејнерски брод у Ормуском мореузу.
ББЦ сазнаје да је у инциденту учествоваоо брод Епаминондас под грчком заставом.
Свијет
Бијела кућа саставила црну листу: Ко је лош, а ко добар?
"Ноур Њуз", повезан с иранским Врховним савјетом за националну безбједност, оспорава изјаву коју је капетан брода дао УКМТО да пловилу није упућено никакво радио упозорење те се наводи да је брод "игнорисао упозорења" иранских оружаних снага.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
15
58
15
58
15
51
15
46
15
45
Тренутно на програму