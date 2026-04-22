Logo
Large banner

Бијела кућа саставила црну листу: Ко је лош, а ко добар?

Аутор:

АТВ
22.04.2026 15:12

Коментари:

0
Бијела кућа, предсједничка резиденција у Америци
Фото: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Америчка администрација саставила је "црну листу" земаља НАТО-а које су одбиле да подрже Вашингтон у рату са Ираном и разматра начине да их казни, објавио је "Политико".

Троје европских дипломата и један неименовани званичник Пентагона рекли су за "Политико", да документ, припремљен прије посјете генералног секретара НАТО-а Марка Рутеа Вашингтону од 8. до 12. априла, укључује преглед доприноса чланица активностима Алијансе и рангира их по нивоу.

Министар одбране САД Питер Хегсет објаснио је иницијативу прошлог децембра, подсјећа "Срна".

"Поједини савезници који су се показали имаће нашу посебну наклоност. Савезници који и даље не успијевају да ураде свој дио колективне одбране суочиће се са посљедицама", додао је Хегсет.

Према ријечима једног од неименованих дипломата, листа изгледа одражава овај концепт.

"Бијела кућа има листу и непослушних и добрих, тако да претпостављам да је размишљање слично", рекао је он.

Извори указују да америчка администрација држи детаље у тајности док разматра различите поступке. Неименовани званичници нису разјаснили шта би те привилегије или посљедице могле да подразумијевају.

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је раније да ће преиспитати улогу САД у Алијанси.

"Политико" наводи да би Вашингтон могао да смањи финансирање НАТО-а, смањи број америчких трупа у Европи или прерасподијели снаге из једне земље у другу.

Могуће посљедице за земље које одбију да пруже помоћ САД укључују, према ријечима двоје европских званичника упознатих са плановима, отказивање заједничких вјежби, смањење продаје оружја "лошим" савезницима и преусмјеравање такве продаје "добрим".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бијела кућа

Америка

Доналд Трамп

НАТО

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner