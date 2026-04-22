Ескалација – Нападнут још један брод у Ормуском мореузу

22.04.2026 11:23

Танкери усидерни у Ормуском мореузу код обале Куешм, Иран, у суботу 18. априла 2026. године
Фото: Tanjug/AP Photo/Asghar Besharati

Сукоб на Блиском истоку – 54. дан. Амерички предсједник Доналд Трамп објавио је синоћ да је на захтјев Пакистана продужио прекид ватре, договорен 8. априла.

Два брода нападнута су данас у Ормуском мореузу, саопштила је британска војска.

Корпус исламске револуционарне гарде (ИРГЦ) напао је контејнерски брод, оштетивши га, али није било повређених, пренео је АП.

Центар за поморске трговинске операције Уједињеног Краљевства британске војске није одмах идентификовао ко је пуцао на други брод, али се сумња да је Иран.

У другом нападу, теретни брод је саопштио да је на њега пуцано и да је заустављен у води.

