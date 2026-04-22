Гигант у проблему: "Луфтханза" укида 20.000 летова

Њемачка авио-компанија "Луфтханза" потврдила је да ће до октобра укинути најмање 20.000 летова због укидања подружнице "Ситилајн".
"Неекономичне" руте на кратким релацијама које су "барем привремено" прекинуте укључују везе из "Луфтханзиног" чворишта у Франкфурту до Бидгошча и Жешова у Пољској и Ставангера у Норвешкој.
Десет додатних веза са Херингсдорфом, Штутгартом, Гдањском, Вроцлавом, Корком, Љубљаном, Ријеком, Сибиуом, Трондхајмом и Тивтом биће преусмјерено преко других "Луфтханзиних" чворишта, која, осим Франкфурта, укључују Минхен, Беч, Цирих, Брисел и Рим, преноси Дојче веле.
Из "Луфтханзе" наводе да ће крајем априла пружити додатне детаље о свом "плану оптимизације летова", али да ће досадашња отказивања уштедјети више од 40.000 тона керозина, чија се цијена удвостручила од почетка америчко-израелског рата против Ирана.
Из компаније очекују "стабилне залихе горива" за летове током љета.
