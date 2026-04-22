Уводи се доживотна забрана пушења за све рођене послије 2008. године

АТВ
22.04.2026 10:05

Фото: АТВ

Британски 17-годишњаци и сви млађи од њих суочиће се са доживотном забраном куповине цигарета, након што је Закон о дувану и вејповању усвојен у британском Парламенту.

И Доњи и Горњи дом (Дом комуна и Дом лордова) британског Парламента договорили су се око коначног нацрта закона који би требало да спречи свакога рођеног после 1. јануара 2009. године да почне да пуши како би се створила „генерација без дуванског дима“.

Када нацрт буде добио и краљевску сагласност, министри ће такође имати нова овлашћења за регулисање производа од дувана, за вејповање и са никотином, укључујући укусе и паковање таквих производа.

То је само део низа мера усмерених на решавање здравствених ефеката пушења, једног од водећих узрока смрти, инвалидитета и лошег здравља у Великој Британији који се могу спречити.

Вејповање ће бити забрањено у аутомобилима који превозе децу, на игралиштима и испред школа, као и у болницама, када буде проширен сет закона којима се регулише забрана пушења.

Нова правила дозвољаваће вејповање испред болница јер се на тај начин пружа подршка онима који покушавају да оставе цигарете.

Угоститељски објекти на отвореном, попут башта пабова и ширих отворених простора као што су плаже и приватни отворени простори, нису укључени у планове о забранама. Људи ће такође моћи да наставе да пуше и користе електронске цигарете у својим домовима.

„Овог поподнева стижемо до краја путовања овог закона кроз Парламент. То је закон који ће створити прекретницу – генерацију без дуванског дима. То је, у ствари, највећа интервенција јавног здравља у једној генерацији и уверавам све племените лордове да ће спасити животе“, поручила је министарка здравља Велике Британије Џилијан Мерон обраћајући се у Горњем дому.

Иако је нацрт новог закона прихваћен у оба дома Парламента, има оних који се противе предвиђеним мерама јер такав закон „узнемирава велики број људи у тој индустрији, укључујући и трговце на мало“.

(спутник србија)

