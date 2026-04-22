Иран: Трампово продужење примирја куповина времена за изненадни удар

Аутор:АТВ
Коментари:0
Продужење прекида ватре које је објавио амерички предсједник Доналд Трамп не значи ништа, већ представља куповину времена за изненадни удар, рекао је Махди Мохамади, савјетеник предсједника иранског парламента Мохамеда Багера Калибафа.
"Губитничка страна не може да диктира услове. Наставак опсаде се не разликује од бомбардовања и мора да се суочи са војним одговором", написао је Мохамади на друштвеним мрежама, преноси Ал Џазира.
Истакао је да је дошло вријеме да Иран преузме иницијативу.
Председник Сједињених Држава Доналд Трамп најавио је да ће продужити примирје са Ираном док лидери те земље не иступе са јединственим приједлогом и док се не окончају преговори.
"На основу чињенице да је влада Ирана озбиљно подијељена, што није неочекивано и на захтјев фелдмаршала Асима Мунира и премијера Пакистана Шебаза Шарифа, затражено је да обуставимо напад на Иран док његови лидери и представници не изађу са јединственим приједлогом", навео је Трамп на друштвеној мрежи "Трут соушл".
Трамп је навео да је наложио америчкој војсци да настави блокаду Ормуског мореуза и да у свим другим аспектима остане спремна и способна, али да ће продужити примирје док такав приједлог не буде поднесен и док се преговори не окончају.
Ирански преговарачки тим је, преко пакистанског посредника, претходно саопштио америчкој страни да из различитих разлога данас неће бити присутан у Исламабаду на мировним преговорима и да тренутно нема изгледа за учешће у преговорима, објавила је агенција Тасним.
Како преноси Тасним, Иран неће бити сутра у Пакистану како би у потпуности заштитио права свог народа.
Пакистан је раније саопштио да примирје истиче у уторак, док Иран наводи да оно траје још око 24 часа, односно до сриједе.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
10
38
10
36
10
30
10
24
10
19
Тренутно на програму