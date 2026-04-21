Младић из БиХ претучен у Њемачкој

21.04.2026 22:24

Припадници полиције њемачког града Ландсхута интервенисали су у ноћи са нед‌јеље на понед‌јељак због инцидента у којем је повријеђен 18- годишњи младић из Босне и Херцеговине.

Наводно, око 20 минута послије поноћи избила је свађа између 20-годишњег Украјинца са њемачким држављанством и 18-годишњака из Босне и Херцеговине.

Како су изјавили свједоци, до свађе је дошло због жене. Ипак, како је свађа одмицала, Украјинац је постао агресиван и почео је да шутира младића из БиХ у стомак те да га бесомучно удара,

Он се није ту зауставио, већ је наставио да пријети жртви, али и тројици свједока која су била присутна. Затим је побјегао са лица мјеста, преносе Независне новине.

Полиција, која је одмах алармирана, кренула је у потјеру за насилником и ухапсила га недалеко од мјеста напада.

Украјинац је и даље наставио са агресијом, па је пружио значајан отпор и намјерно је покушао да шутира полицајце те да их вербално вријеђа. Он је одмах приведен.

Младић из Босне и Херцеговине збринут је на лицу мјеста од стране хитне помоћи.

